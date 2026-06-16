群益證吉祥物「探奇」登上小巨蛋 開戶再享KKBOX免費聽

群益金鼎證券持續支持台灣藝文活動，2026年再度成為第21屆 KKBOX 風雲榜唯一指定證券商合作夥伴。第21屆 KKBOX 風雲榜演唱會6月13日在臺北小巨蛋盛大登場，集結海內外重量級歌手與人氣團體，吸引眾多樂迷關注。群益金鼎證券除邀請 VIP 客戶親臨現場共襄盛舉外，並加碼送出門票，邀請客戶一同參與流行音樂年度盛事。群益金鼎證券品牌吉祥物「探奇」驚喜登上臺北小巨蛋舞台，與現場觀眾進行抽獎互動，在萬名觀眾見證下掀起熱烈歡呼，也展現群益金鼎證券年輕、活力且貼近大眾的品牌形象。

群益金鼎證券總經理李文柱表示，群益長期支持體育、藝文及各類型文化活動，希望透過多元合作，讓金融服務不再只是投資工具，而是能陪伴客戶享受生活的重要夥伴。此次再度攜手 KKBOX 風雲榜，不僅讓客戶有機會親身參與年度音樂盛會，也展現群益持續打造會員經濟、提供多元生活回饋的決心。

KKBOX 風雲榜向來以高人氣及一票難求聞名，今年群益特別規劃 VIP 客戶邀請及門票抽獎活動，希望讓更多客戶有機會走進小巨蛋，近距離感受現場演出的魅力。活動期間獲得熱烈迴響，也讓許多幸運得主成功圓夢，親身參與華語樂壇年度盛事。

除風雲榜合作外，群益與KKBOX持續深化異業合作內容。即日起到6月30日，新開立群益證券帳戶及複委託帳戶的客戶，即可獲得KKBOX 兩個月免費體驗資格，讓投資人不僅能掌握市場脈動，也能隨時享受音樂陪伴。

群益金鼎證券未來將持續結合食衣住行育樂等多元生活場景，推出更多跨界合作與會員回饋活動，實踐「財富創造者、健康陪伴者」的品牌理念，陪伴客戶在累積財富的同時，也能享受更豐富精彩的生活體驗。