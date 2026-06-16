投資型暴增九成！壽險業前五月新契約保費6,183億元 年增48.7%

壽險公會16日公布壽險業2026年前五月保費收入（含非保險合約），新契約、續年度與總保費收入持續維持正成長，且成長幅度皆較上月增加。其中新契約保費收入為6,183.51億元，年增48.7%；續年度保費6,947.88億元，年增7.9%；總保費收入13,131.4億元，年增23.9%。

壽險公會指出，就新契約保費而言，壽險3,788.41億元占新契約保費的61.3%，年增35.5%；傷害險67.88億元，占1.1%；健康險196.32億元占3.2%，年增10.8%；年金險 2,130.9億元占34.5%，年增90.7%。

壽險公會分析，傳統型壽險新契約保費收入 2,520.75億元，年增19.8%；傳統型年金險新契約保費收入13.35億元，年減55.3%。整體而言，成長動能主要來自三大因素：第一，儘管近期美國聯準會（Fed）維持基準利率不變，但現行美元保單宣告利率仍具吸引水準，加上部分壽險公司調升美元利變型保單之宣告利率，帶動相關保險商品銷售成長；第二，因應保險業自2026年起接軌 IFRS 17 及新一代清償能力制度，壽險公司調整商品策略，開發並推動合約服務邊際（CSM）較高、資本效率較佳的保障型及期繳型保險商品。

第三，因應高齡化社會趨勢，壽險公司持續優化商品設計，陸續推出具保障、資產累積及傳承等多重功能之分紅保單及利變型保險商品，並透過銀行通路推展，帶動傳統型保險商品銷售動能。因此2026年前五月整體傳統型保險商品新契約保費收入2,798.3億元，年增17.6%。

投資型保險商品部分，投資型壽險新契約保費收入1,267.67億元，年增83.2%；投資型年金險新契約保費收入（含非保險合約）2,117.55億元，年增94.7%。整體而言，成長動能主要來自，第一，受惠於全球主要股市表現穩健，民眾投資信心回升，帶動投資型保險商品需求提高，進而推升初年度保費收入成長；壽險公司持續深化與銀行及投信通路合作，維持銷售管道多元化。因此2026年前五月整體投資型保險商品新契約保費收入（含非保險合約）3,385.22億元，年增90.3%。

以各個通路業績來看，新契約保費收入（含非保險合約）6,183.51億元中，壽險公司本身行銷體系2,717.61億元占43.95%；銀行經代保代通路 2,432.57億元占39.34%；傳統保險經紀人、保險代理人1,033.33億元占16.71%。

若以險種資料來看，投資型保險銀行經代保代通路與壽險公司之比率約為0.50：1，而傳統商品健康保險與傷害保險仍以壽險業自己銷售為主力。