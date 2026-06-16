美伊協議激勵有限 市場靜待Fed決策新台幣震盪小升

美伊達成協議，帶動風險偏好情緒回升，台股收漲，不過新台幣匯率反應有限，呈現狹幅震盪，收盤僅小升0.5分，收在31.559元，匯價連4升，台北及元太外匯市場總成交金額23.725億美元。

地緣政治風險淡化，美股道瓊和費半指數創收盤歷史新高。台股今天開高後走勢震盪，加權指數終場收45809.19點，上漲412.2點。

新台幣兌美元今天以31.569元開盤後，盤中最高31.545元、最低31.59元，上下區間不及5分，陷入狹幅盤整。

儘管外資持續回補台股，今天買超407.98億元，為匯價提供支撐。外匯交易員表示，本週外資趨於保守，呈現雙向操作，匯市缺乏明確力量指引，於31.5元附近震盪整理。

外匯交易員說明，美伊戰事持續往正面方向推進，但先前消息面已經陸續反應，因此協議達成的刺激力道有限，後續也還需關注協議是否順利落實、荷莫茲海峽通行情況，稱不上塵埃落定；此外，美國聯準會本週利率決策會議受到高度矚目，聯準會對於經濟成長、通膨預測，可能為金融市場帶來新的指引，在此之前，匯市觀望氛圍濃厚，成交量能明顯收斂。

外匯交易員指出，這次會議也將是新任主席華許（Kevin Warsh）首次主持會議，投資人高度關注華許如何解讀通膨風險，試圖推敲華許的政策思維；本週過後，中東戰事與美國聯準會政策態度明朗化，市場方向也將更明確。