杜絕資金外流疑慮 亞資中心跨境服務開放僅限已與外銀往來客戶

外界質疑金管會把銀行跨境服務對象擴大至境內高資產客戶的作法，將引發更多資金外流的疑慮，銀行局長童政彰今日在金管會例行記者會指出，跨境服務的開放，將限制已有與新加坡等其他國家外商銀行往來的客戶，才能獲開放跨境服務，因為該客戶的這筆資金原本就在境外，藉此杜絕資金外流的疑慮。

此外，金管會包括保險業的預繳保費、保單傳承、解約彈性等這些業務的開放，也會在下一波進入專區的業務試辦盤點範圍，這些產品也涉及跨業合作，因此在規畫下一階段的開放時，會和相關銀保證等公會，進行跨域討論，

金管會主委彭金隆宣布亞資中心的高雄特區試辦業務期限延長至明年六月底止，童政彰指出，金管會將參考業者所提建議，延長金融機構辦理專區各項試辦業務項目的期限，以利進駐專區的金融機構有更充足之時間累積實務經驗，完善內部控制制度及強化風險管理機制，確保後續業務逐步穩健推廣至全台。

在擴大全台辦理方面，童政彰說明，金管會將透過試辦效益、內部控制流程及風險控管情形、客訴爭議案件及處理情形、人才訓練規劃等四面向進行綜合考量，目前評估可擴大推動至全台辦理的專區試辦項目為銀行之家族辦公室顧問業務，及保險業的不適用人壽保險商品死亡給付對保單價值準備金的最低比率規範之保險商品。

至於擴增專區試辦項目方面，金管會也將持續蒐集各方意見，研擬可進一步納入專區之試辦項目，目前初步評估將涵蓋擴大銀行跨境服務對象至境內高資產客戶、放寬未具證券投資信託基金性質境外基金或引介投資私募股權基金時的99人投資人數限制、與開放保險商品設置預繳保費專屬帳戶等項目。