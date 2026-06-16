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台股下跌而定期定額不減反增 豐存股用戶創新高

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
豐存股用戶創新高七天存股快閃送咖啡、再贈200元股票禮品卡。(永豐金證券/提供)
豐存股用戶創新高七天存股快閃送咖啡、再贈200元股票禮品卡。(永豐金證券/提供)

散戶紀律大前進，近半年來逢台股下跌或震盪，該月永豐金證券定期定額用戶不減反增，不畏指數震盪穩定成長。永豐金證券6月16日引用內部數據指出，過去6個月來，散戶投資用戶紀律不斷優化，上漲時懂得參與行情，下跌時也會透過定期定額克服人性弱點，顯著增加該月定期定額台股人數與金額。

永豐金證券指出，下跌過程本來就是對投資紀律的試煉，現在適逢台股股利發放，永豐金證券也提供定期定額「股利再投入」功能，讓現金股利自動轉化為投資本金，發揮長期複利效果，助投資人輕鬆開創複利人生。

永豐金證券建議年輕投資人從人生第一筆薪水開始，逐步建立穩健的理財習慣與資產累積能力。可透過永豐金旗下投資平台「大戶投」APP，以其最低台幣100元即可開始的台、美股定期定額／定股服務，透過小額、分批投入降低投資門檻。而2025年更新的股利再投入功能，讓現金股利自動轉化為投資本金，發揮長期複利效果，助年輕投資人逐步建立穩健的理財習慣與資產累積能力。

永豐金證券指出，去年下半年以來至2026年5月，豐存台股定期定額用戶數月月創新高。其中，3月台股修正與5月高檔震盪，兩個月新增人數顯著增加、甚至月增扣款金額都明顯擴大，用戶在這兩個月份不停手，呈現「跌時不退、漲時擴大」的穩定行為。評估投資人面對通膨壓力，選擇將定期定額作為參與市場的重要工具之一，其中追蹤台股大盤或具市場代表性指數的ETF，成為用戶熱門選擇，希望能參與AI產業帶動台灣經濟果實共享機會。

永豐金證券舉辦「七天喚醒你的理財腦」活動，即日起至 2026年630日，活動期間，新戶透過活動網頁的線上開戶連結申請並完成開戶(https://sinourl.tw/CpyKHh)，即可獲得全家大杯經典拿鐵7杯，名額高達2,000組；若投資人領取上述7 杯大杯經典拿鐵獎勵完畢後，可再獲得加碼升級禮「200 元股票禮品卡」，面額直接扣抵0050、00981A等313檔優質台股標的，累積未來的底氣。

台股 永豐金 股利

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