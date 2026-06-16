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股市熱潮吸引民眾加入TISA…5月底開戶數破16萬 總規模逾170億元

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
股市熱潮吸引民眾加入TISA。 圖／聯合報系資料照
股市熱潮吸引民眾加入TISA。 圖／聯合報系資料照

股市熱潮吸引民眾加入TISA金管會最新統計，個人投資儲蓄帳戶(Taiwan Individual Savings Account, TISA)制度上線後，截至115年5月底已吸引約16.4萬人開戶，並由25家投信提供45檔基金，帳戶資產規模已達173.23億元。

永續金融方面，截至115年4月底，我國永續債券發行已累計達317檔、總額逾9321億元，已有效發揮資金導引功能，支持綠色轉型與永續發展。

而金管會配合國發會「兆元投資國家發展方案」設置平台，積極引導資金投入公共建設及策略性產業，透過放寬投資限制、調整風險係數及優化制度設計等，促進保險資金與民間資本投入基礎建設、再生能源及五大信賴產業，截至115年第1季底，整體保險業資金專案運用公共及社會福利事業投資金額約6385 億元，較計畫推動前增加70億元。

對於高資產財管業務，金管會最新統計顯示，截至115年4月底，辦理高資產業務之銀行已由12家增加至21家，高資產業務管理規模由1.17兆元成長至2.55兆元(成長118%)，客戶數亦由9500人提升至2.4萬人(提升153%)。

至於臺灣創新板推出取消投資人限制、交易制度與一般板接軌等多項新制，金管會盤點，已新增12家公司掛牌，115年度累積總成交已達約908億元，較去年同期成長289%，全面提升市場參與度，助力新興產業成長，另外115年已新增11家公司上市。此外，114年9月完成臺日ETF跨境掛牌，目前已有二檔ETF相互掛牌，有助提升臺灣市場國際能見度與資金流動性。

金管會主委彭金隆（中）下午舉行記者會，致詞時以傳統包粽用的「粽葉」為例，祝福金融市場與業者能夠「節節高升」。記者林伯東／攝影
金管會主委彭金隆（中）下午舉行記者會，致詞時以傳統包粽用的「粽葉」為例，祝福金融市場與業者能夠「節節高升」。記者林伯東／攝影

TISA 金管會 投信 國發會

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