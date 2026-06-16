金管會宣布亞資中心2年成果 金融資產規模增加逾10兆

金管會統計，自113年9月推動相關政策以來，在法規鬆綁與制度創新帶動下，截至115年4月底，已累計完成52項法規調適，整體金融業資產管理規模較113年6月增加達10.62兆元，高資產財富管理業務亦呈現倍數成長，全體已達成資產管理規模2年預期增加4兆元的目標，展現政策成效。

金管會創新處處長林羲聖指出，管理資產規模突破兆元之投信公司已由3家增加至8家，主動式ETF市場亦快速成長，去年5月首檔掛牌，截至115年5月底已有30檔上市，規模逾8700億元，顯示產品多元化已逐步發酵。同時已有8家外資投信來臺設立區域中心，顯示國際機構對臺灣市場發展潛力的肯定，亦為國內資產管理能量持續擴大的成果。

林羲聖也表示，高雄資產管理專區自114年7月啟動以來，已有57家金融機構進駐，並推動授信融資、境外基金銷售及保險創新商品等38項試辦業務。其中，銀行業授信融資業務累計動撥達2720件，貸款餘額近494億元；財富管理業務方面，客戶數達371人，投資餘額約43億元。投信投顧業則推動未具證券投資信託基金性質之境外基金多通路試辦，上架12檔產品，投資人持有金額達33億元。保險業部分，創新型商品累計有效契約219件，總保費收入達36億元，顯示專區發展上已初步展現成效，逐步形成資產管理產業聚落，並帶動南台灣金融發展，平衡南北發展。