聽新聞
0:00 / 0:00
專家：日銀升息有利經濟健康 估美聯準會維持利率不變
國泰世華銀行首席經濟學家林啟超表示，日本承受日圓貶值帶來的沉重通膨壓力，此次升息對整體經濟而言較為健康。美國方面，他認為新主席上任採取大動作的可能性較低，預估本週聯準會會議將維持利率不變。
日本銀行（BoJ）今天召開金融政策決策會議後，決定將基準利率從約0.75%調升至1.0%，創下1995年至今、31年來最高水準，也是日銀自去年12月以來首度升息。
國泰世華銀行首席經濟學家林啟超今天於「2026下半年全球經濟及市場展望」發表會表示，日本進口通膨上升，預期下半年通膨水準會走高，須提前因應。日本GDP雖表現穩健，但日圓兌美元處於160日圓兌1美元低檔，雖利於出口廠商，但民間感受沉重的進口通膨壓力，若日圓持續貶值，將壓抑消費動能，因此此次升息是為了抑制貶值帶來的壓力，對整體經濟較為健康。
林啟超提到，此次升息對日圓的影響較低，日圓匯率未來變化，仍主要取決於美國聯準會的貨幣政策。
針對多國在本週陸續公布利率決策，林啟超認為，多國央行在短期內應該持謹慎態度，因為外界都在觀望荷莫茲海峽的重新開放能否讓運量重回2月底的情景。
關於本週美國將召開聯準會利率決策會議，林啟超預估，此次會議將維持利率不變，原因為新任主席華許（Kevin Warsh）首次主持會議，若要與其他同僚協商，採取大動作的可能性較低，預期今年6、7、9月的聯準會會議也都將維持利率不變。
林啟超表示，美國目前通膨壓力主要受油價偏高等因素影響，屬暫時性現象，隨著時間推移與基期效應，明年通膨數據有望下降。
台灣央行也即將於18日召開理監事會議，林啟超提到，台灣今年1至5月平均CPI年增率為1.52%。台灣油價持續凍漲，通膨情況不明顯，因此升息空間較小。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。