專家：日銀升息有利經濟健康 估美聯準會維持利率不變

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超表示，日本承受日圓貶值帶來的沉重通膨壓力，此次升息對整體經濟而言較為健康。美國方面，他認為新主席上任採取大動作的可能性較低，預估本週聯準會會議將維持利率不變。

日本銀行（BoJ）今天召開金融政策決策會議後，決定將基準利率從約0.75%調升至1.0%，創下1995年至今、31年來最高水準，也是日銀自去年12月以來首度升息。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超今天於「2026下半年全球經濟及市場展望」發表會表示，日本進口通膨上升，預期下半年通膨水準會走高，須提前因應。日本GDP雖表現穩健，但日圓兌美元處於160日圓兌1美元低檔，雖利於出口廠商，但民間感受沉重的進口通膨壓力，若日圓持續貶值，將壓抑消費動能，因此此次升息是為了抑制貶值帶來的壓力，對整體經濟較為健康。

林啟超提到，此次升息對日圓的影響較低，日圓匯率未來變化，仍主要取決於美國聯準會的貨幣政策。

針對多國在本週陸續公布利率決策，林啟超認為，多國央行在短期內應該持謹慎態度，因為外界都在觀望荷莫茲海峽的重新開放能否讓運量重回2月底的情景。

關於本週美國將召開聯準會利率決策會議，林啟超預估，此次會議將維持利率不變，原因為新任主席華許（Kevin Warsh）首次主持會議，若要與其他同僚協商，採取大動作的可能性較低，預期今年6、7、9月的聯準會會議也都將維持利率不變。

林啟超表示，美國目前通膨壓力主要受油價偏高等因素影響，屬暫時性現象，隨著時間推移與基期效應，明年通膨數據有望下降。

台灣央行也即將於18日召開理監事會議，林啟超提到，台灣今年1至5月平均CPI年增率為1.52%。台灣油價持續凍漲，通膨情況不明顯，因此升息空間較小。