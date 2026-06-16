快訊

繼謝政達後 廖婉汝發聲明婉拒監察委員提名

南亞科、華邦電、力積電同登量價前十名 外資卻上演「搶2殺1」戲碼

世足攻略／弱隊擺大巴搶逼和 冠軍熱門法國、阿根廷都贏1球機率大

聽新聞
0:00 / 0:00

專家：日銀升息有利經濟健康 估美聯準會維持利率不變

中央社／ 台北16日電
國泰世華銀行首席經濟學家林啟超表示，日本承受日圓貶值帶來的沉重通膨壓力，此次升息對整體經濟而言較為健康。 路透
國泰世華銀行首席經濟學家林啟超表示，日本承受日圓貶值帶來的沉重通膨壓力，此次升息對整體經濟而言較為健康。 路透

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超表示，日本承受日圓貶值帶來的沉重通膨壓力，此次升息對整體經濟而言較為健康。美國方面，他認為新主席上任採取大動作的可能性較低，預估本週聯準會會議將維持利率不變。

日本銀行（BoJ）今天召開金融政策決策會議後，決定將基準利率從約0.75%調升至1.0%，創下1995年至今、31年來最高水準，也是日銀自去年12月以來首度升息。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超今天於「2026下半年全球經濟及市場展望」發表會表示，日本進口通膨上升，預期下半年通膨水準會走高，須提前因應。日本GDP雖表現穩健，但日圓兌美元處於160日圓兌1美元低檔，雖利於出口廠商，但民間感受沉重的進口通膨壓力，若日圓持續貶值，將壓抑消費動能，因此此次升息是為了抑制貶值帶來的壓力，對整體經濟較為健康。

林啟超提到，此次升息對日圓的影響較低，日圓匯率未來變化，仍主要取決於美國聯準會的貨幣政策。

針對多國在本週陸續公布利率決策，林啟超認為，多國央行在短期內應該持謹慎態度，因為外界都在觀望荷莫茲海峽的重新開放能否讓運量重回2月底的情景。

關於本週美國將召開聯準會利率決策會議，林啟超預估，此次會議將維持利率不變，原因為新任主席華許（Kevin Warsh）首次主持會議，若要與其他同僚協商，採取大動作的可能性較低，預期今年6、7、9月的聯準會會議也都將維持利率不變。

林啟超表示，美國目前通膨壓力主要受油價偏高等因素影響，屬暫時性現象，隨著時間推移與基期效應，明年通膨數據有望下降。

台灣央行也即將於18日召開理監事會議，林啟超提到，台灣今年1至5月平均CPI年增率為1.52%。台灣油價持續凍漲，通膨情況不明顯，因此升息空間較小。

日銀 聯準會 日本銀行

延伸閱讀

日銀在總裁缺席下仍升息1碼至31年最高 日圓升幅收斂

日圓0.19元甜甜價還能換？市場緊盯日銀利率決策

AI熱潮引爆資金荒！央行還沒升息 債市利率先衝高

逾半經濟學家預測Fed今年升息1碼 但FOMC基於禮遇不會催逼新主席表態

相關新聞

2026下半年經濟與市場怎麼走？ 國泰資產管理／國泰世華銀行全解析

國泰世華銀行秉持國泰資產管理「夠穩健，才能靈活前進」的核心精神、深厚的投研實力與國際視野，持續為客戶精準掌握市場動態，16日舉辦「2026下半年全球經濟及市場展望」發表會，國泰資產管理／國泰世華銀行首席經濟學家林啟超指出，2026年下半年全球市場關注三大核心議題：中東戰事、貨幣政策與AI重塑供應鏈。中東戰事推升通膨疑慮，也使主要央行貨幣政策較年初更偏鷹派，所幸本周美伊簽訂和平協議，地緣政治風險暫時降溫；另一方面，AI投資浪潮持續擴大，加速全球供應鏈版圖重塑，台灣將是其中的重要受惠者。

國泰世華銀林啟超：AI投資浪潮持續擴大 台灣受惠 股市上看五萬點

國泰世華銀行今（16）日舉辦「2026下半年全球經濟及市場展望」發表會，國泰世華銀首席經濟學家林啟超指出，今年下半年全球市場關注三大核心議題：中東戰事、貨幣政策與AI重塑供應鏈。中東戰事推升通膨疑慮，也使主要央行貨幣政策較年初更偏鷹派，所幸本周美伊簽訂和平協議，地緣政治風險暫時降溫；另一方面，AI投資浪潮持續擴大，加速全球供應鏈版圖重塑，台灣將是其中的重要受惠者。

固定收益有投資契機嗎？國泰世華銀行邀PIMCO投資長Marc Seidner解析

為提供客戶具前瞻性的國際投資觀點，國泰世華銀行延續集團深耕資產管理及強化國際合作策略，近期邀請PIMCO（品浩）非傳統策略投資長暨董事總經理Marc Seidner，分享對2026年宏觀經濟與固定收益市場的最新觀察。Marc Seidner指出，正如PIMCO於《預期那些不可預期的事情》（Expect the Unexpected）一文中所提及，全球投資環境已進入「不確定性成為常態」的新周期。地緣政治衝突、停滯性通膨與金融市場結構變化交錯，使投資環境呈現更高波動與分歧，在此背景下，投資策略更需重視資產配置與風險管理。

AI 續撐台灣經濟 國泰世華銀首席經濟學家林啟超估台股將突破這數字

國泰資產管理／國泰世華銀行首席經濟學家林啟超16日於「2026下半年全球經濟及市場展望」記者會指出，受惠於AI帶動資本資出持續增加，上市櫃公司稅後盈餘推估約達6.9兆元，在出口成長的帶動下，台股未來一年將成長至破5萬點。

美伊協議激勵有限 市場靜待Fed決策新台幣震盪小升

美伊達成協議，帶動風險偏好情緒回升，台股收漲，不過新台幣匯率反應有限，呈現狹幅震盪，收盤僅小升0.5分，收在31.559...

投資型暴增九成！壽險業前五月新契約保費6,183億元 年增48.7%

壽險公會16日公布壽險業2026年前五月保費收入（含非保險合約），新契約、續年度與總保費收入持續維持正成長，且成長幅度皆較上月增加。其中新契約保費收入為6,183.51億元，年增48.7%；續年度保費6,947.88億元，年增7.9%；總保費收入13,131.4億元，年增23.9%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。