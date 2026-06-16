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壽險業資金投資AI新十大建設保險局鬆綁 上限從20%提高至25%

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
保險局鬆綁壽險業資金投資AI新十大建設，透過PE投資的上限從20%提高至25%。圖／本報資料照片
保險局鬆綁壽險業資金投資AI新十大建設，透過PE投資的上限從20%提高至25%。圖／本報資料照片

保險局今日發布保險業投資AI新十大建設的保險業投資國內私募股權基金的投資限額調整函令，解釋令修正的重點，為保險業投資依「國家發展委員會促進私募股權基金投資產業輔導管理要點」取得資格函的國內私募股權基金所適用的投資限額，將由被投資對象已發行股份總數或實收出資額的20%調整為與創業投資事業相同的25%，以提升保險業資金運用效率及資金配置彈性，新制將自即日起上路。

若以風險係數來看，未來保險業若直接投資上述的AI十大公建，包括算力中心等建設在內，則風險係數仍為33.75%，但若是透過創投及PE（私募股權基金）來投資的話，風險係數將降為17.25%，更為有利。

配合國內私募股權基金市場發展，和配合「兆元投資國家發展方案」來優化投入公共建設的投融資條件，保險局上述的開放，主要在於鼓勵保險業投資公共建設型PE，該建議亦為業者於「兆元投資國家發展方案」法規調適平台所提建言。

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