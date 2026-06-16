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台南市政府想比照高雄設資產管理專區 金管會：須以「招商」角度進行

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台南市政府想要設專區，金管會開出條件。兩大高雄專區試辦業務則可望全國落地。圖／本報資料照片
台南市政府想要設專區，金管會開出條件。兩大高雄專區試辦業務則可望全國落地。圖／本報資料照片

比照高雄資產管理專區，台南市政府也想設立專區。對此，金管會銀行局局長童政彰表示，台南市政府須以「招商」角度來進行，台南市府也要盤點出適合金融業在這裡另成一個專區聚落的誘因和條件，因為銀行也會思考在此地是否有客戶足以來設置另一個專區。

童政彰說明，資產管理已是台灣推動亞資中心的重中之重，在法律上要如何給予地位是重點，另外，也將著重在金融發展，不論是留財、引資或是留才，對國際人才提出的友善措施，稅賦的誘因機制等，都會在專法來設置，也會和其他部會來溝通。

金管會主委彭金隆宣布，全國落地的家族辦公室顧問業務和保險業新商品會納入全國落地範圍，童政彰對於家辦顧問指出，今年四月底累積客戶數有161家，受託資產規模有新台幣712億元規模，家族辦公室工作坊也對銀行從事該業務，建立哪些內控及和會計師、律師等第三方機制合作、客戶權益保障機制等，都已有所討論，因此開放全國落地已很成熟。

童政彰進而指出，很多領先的大型銀行已有建立相關的團隊，已有相當的競爭規模，足已可開放到全台各分行來作，預計今年第三季可通令所有金融機構來遵循，因此決定可望家辦顧問業務可開放到全台各分行來承作。

保險局局長王麗惠則對開放預繳保費商品落地指出，先前在高雄專區開放的新保險商品，其總保費收入已有36億，已有達到一定的試辦效益，接下來全台的高資客戶都可以買到這個商品，死亡給付占保單價值一定的成份，這是之前在人壽商品的規範，但在高資產客戶，則可不受限，在財管時，可免除最低死亡給付比率的要求。

王麗惠也指出，業者有提出希望儘量對標新加坡、香港的高資產客戶保險商品，例如，保費預繳的功能，可讓高資客戶便於先預繳，以免經常差旅的客戶忘繳保費造成的停效風險，讓公司在要續繳時，直接從預繳的保費中扣除。

不過，目前該商品恐怕還不能對全體民眾開放。有媒體詢問，為何不能開放給所有的民眾，而非僅限於資產1億以上的高資客戶？王麗惠指出，該措施是業者基於希望能對標星港的作法來提出，因此，先開放高資客戶，是否往下開放，未來會在研議。

對於未具證投信基金（私募基金）現行的每檔基金99人上限能否開放，高晶萍指出，預計7月會宣布開放的方式。

台南 高雄 金管會

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