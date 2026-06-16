彭金隆宣布7月推「金融大回饋指引」 與社會共享金融成果

金管會下午舉行端午節前記者會，主委彭金隆致詞時以傳統包粽用的「粽葉」為喻，祝福金融市場與業者能夠「節節高升」。

彭金隆表示，將於7月正式推出「金融大回饋指引」，希望金融業與社會共享經營成果。也盤點推動台灣成為亞洲資產管理中心的成果，並宣布高雄金融專區試辦將再延長一年。目前銀行在高雄專區試辦家族辦公室業務，已服務161家、受託管理資產近712億元。金管會也透露，未來將評估把家族辦公室、壽險商品、跨境金融服務、未具證基金及預繳保費商品等措施，逐步擴大推動。