聽新聞
0:00 / 0:00
彭金隆宣布7月推「金融大回饋指引」 與社會共享金融成果
金管會下午舉行端午節前記者會，主委彭金隆致詞時以傳統包粽用的「粽葉」為喻，祝福金融市場與業者能夠「節節高升」。
彭金隆表示，將於7月正式推出「金融大回饋指引」，希望金融業與社會共享經營成果。也盤點推動台灣成為亞洲資產管理中心的成果，並宣布高雄金融專區試辦將再延長一年。目前銀行在高雄專區試辦家族辦公室業務，已服務161家、受託管理資產近712億元。金管會也透露，未來將評估把家族辦公室、壽險商品、跨境金融服務、未具證基金及預繳保費商品等措施，逐步擴大推動。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。