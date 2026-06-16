臺灣企銀外幣優利定存專案 日圓10%高利定存

臺企銀（2834）即日起推出「外幣優利定存專案」，美元最高享年利率4.28%優利、澳幣年利率6%、日圓則達年利率10%。

本次專案具備極高的操作彈性，美元、澳幣、歐元 1,888元起；人民幣1萬8,888元起；日圓18萬8,888 元起，不僅門檻友善，亦提供多達1個月至12個月的天期選擇，其中美元、澳幣、日圓更有7天的超短天期。

針對有明確出國計畫的族群，可以靈活選擇天期，將旅遊資金透過穩健的利率回饋，讓資金在出國前夕自動長大，以辦理日圓的「換匯優利定存」為例，結購50萬日圓後辦理7天定存，7天年利率10%的利息收益約970日圓，輕鬆賺到一杯藍瓶咖啡。

臺灣企銀表示，本專案活動限臨櫃辦理，並自即日起一路進行至今年9月15日，完美覆蓋整個暑期旅遊旺季。