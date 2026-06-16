彭金隆宣布 亞資中心高雄專區試辦再延長一年

金管會主委彭金隆今日宣布，亞資中心的高雄專區試辦期已快屆滿2年，試辦期將再延長1年，而且未來試辦專區是否能直接全台落地，已有可落地業務的方向。例如，家族辦公室的顧問業務，和壽險商品會朝向全台落地來規畫，未來可能新增加專區更多開放內容，包括跨境服務範圍，未具證投信（即私募基金）的上限為99人限制拿掉，還有預繳保費的商品，都在開放範圍之列。金管會將在下個月正式搭配提出配套措施。

端午節將至，彭金隆今日在金管會例行記者會上向媒體致意，以包粽子所用的「筍殼」作為開場白。彭金隆笑說，他從小就對包粽子為何用桂竹掉下來的筍殼來包很好奇，筍殼就是桂竹的筍子往上長，掉下來的殼，得先捲起來泡水再撐開，處理很麻煩，但由於筍殼有「節節高升」之意，因此也用來包粽子，他以此祝福媒體記者節節高升。

彭金隆特別提到「金融大回饋」計畫未來的執行。他指出，不論是資本市場、銀行、投信顧等產業，未來台灣金融業成長果實能跟全社會分享是很重要的，因此，「金融大回饋」的指引，最近會再和金融業溝通，下個月共同發布該指引，希望攜手金融業發展的同時，也兼顧社會信任及回饋的投資，下個月將揭露完整的指引內容，並強調這是信任金融非常重點的一環。

他指出，接下來虛擬資產服務法也會在本會期立院通過，可讓台灣進入更多元的市場，金管會過去也提出很多政策，例如，外價金接軌，以及ICS（保險資本標準）接軌、壽險匯率制度改革，融資公司由金保法納管，以及金融業整併的新措施，也都是金管會已完成的重要措施，接下來全齡金融將是其中一個重點，金管會也會做更多與跨部會合作的努力。