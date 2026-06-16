金管會：高雄專區再延一年 2業務全台落地、3項試辦加碼

高雄資產管理專區將邁入2.0階段。金管會宣布，專區試辦再延長一年至2027年6月底，同步啟動「出專區」與「擴專區」兩路並進，初步規劃家族辦公室顧問業務及特定壽險商品全台適用，另新增跨境服務、99人限制鬆綁及預繳保費帳戶等三大試辦項目。

高雄資產管理專區試辦將於6月底屆滿，金管會16日宣布延長試辦期限一年至2027年6月30日。

目前已有57家金融機構進駐專區，部分業者開辦時間仍短，實務經驗與業務量有待累積，因此參考業者建議，決定延長試辦期限。

不過，延長試辦並非原地踏步。金管會同步啟動專區業務盤點，推動部分試辦項目「畢業出專區」，朝全台適用方向發展。

目前評估優先落地的業務有兩項，包括銀行的家族辦公室顧問業務，以及保險業不受死亡給付最低比率限制的特定壽險商品。

除業務落地外，金管會也規劃擴大專區試辦範圍。初步評估新增三大項目，包括跨境金融服務對象擴及境內高資產客戶、放寬境外基金及私募股權基金99人投資人限制，以及開放保險商品設置預繳保費專屬帳戶。

金管會主委彭金隆表示，高雄專區自去年7月上路至今即將屆滿一年，已累積一定成果，決定延長試辦一年，同時推動部分成熟業務全台落地，新增試辦項目則將於下個月公布詳細內容及配套措施。

彭金隆指出，過去兩年推動亞洲資產管理中心政策已逐步展現成果，金融三業發展穩健，資本市場、銀行、保險及投信投顧產業皆有不錯表現。

未來將持續透過制度鬆綁與創新，建構更具國際競爭力的資產管理生態系，朝亞洲資產管理中心目標邁進。