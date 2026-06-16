彭金隆對國銀總座下三道指令 金管會將公布「金融大回饋」執行措施

金管會主委彭金隆今日上午主持國銀總經理會議，除了特別要國銀支持中小微企業貸款，並且強化「監理互信」，要求銀行安全與發展並進，尤其對於不斷傳出的銀行員與詐團勾結的不法情事希望銀行提出有力的內控及自律措施改革之外，另一個受外界矚目的就是彭金隆特別提到「金融大回饋」的執行，金管會之後也將公布更具體的執行措施。

彭金隆的「金融大回饋」計畫從2025年啟動，並且分成「倡議、揭露、評核」三階段推動，簡單來說，就是希望金融業，尤其是銀行業能提出更多對客戶有利、優惠的服務或金融產品。根據彭金隆對外闡述的理念，金融業者應以具體的行動厚植社會信任基礎，形塑良性循環，讓政府就更有底氣採更開放的金融政策，進一步壯大金融市場。但倘若社會對金融業信任不足，爭議與糾紛不斷，甚至損及金融業的形象，這時主管機關為保護消費者與維持市場的秩序，政策上自然會傾向於「整頓」而非「開放」。

彭金隆也希望，透過金融大回饋的理念，希望台灣的金融業投入公益的方式可跳脫出常見的捐款、淨灘、捐贈物資等制式框架，展現更多獨特性與創新力，來避免過去金融業回饋行動過於同質性的問題，金管會目前已提出的四大行動指引包括金融教育與素養提升、支持地方與弱勢發展、綠色金融與永續發展、善盡社會企業責任。

彭金隆認為，金融業是特許事業，其經營成果很多得利於政府特許的基礎上，因此更應對外回饋，而回饋的對象除了股東，也包括員工、弱勢客戶以及廣義的社會大眾。根據「金融大回饋」的推動進程，從2026年起，業者可以自願揭露回饋方案。彭金隆除了要求業者做到資訊的透明揭露外，更會提供胡蘿蔔，例如政策上開放更多元、更具吸引力的金融商品，來鼓勵金融業建構其回饋機制的獨特性與服務品質。

對於2026年啟動的「揭露期」，金管會將透過行政措施，要求金融機構在年報、永續報告書或官方網站設立「回饋專區」，公開其具體作為與成效，以促使業者盤點與強化回饋方案。至於下一階段，亦即第三階段評核期，金管會將透過累積的回饋經驗與成果，建立評核標準。初期鼓勵業者投入，促進正向競爭與持續改善，雖無罰則，但評核結果對於回饋不足者會形成壓力，督促其改善回饋作為。