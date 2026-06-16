股市穩健 壽險業投資型保單前5月新契約保費年增9成

壽險公會最新統計顯示，壽險業今年前5月新契約保費達新台幣6183億5100萬元，年增48.7%，其中，前5月投資型保單新契約保費收入約3385億元，年增90.3%。壽險公會表示，主要受惠全球主要股市表現穩健，民眾投資信心回升，帶動投資型保單需求。

壽險公會今天公布最新業績統計，如果同時考慮「非保險合約」的收入，今年前5月壽險業保費收入合計1兆3131億4000萬元，年成長23.9%。其中，初年度保費收入合計6183億5100萬元，年成長48.7%；續年度保費收入合計6947億8800萬元，年成長7.9%。

如果進一步觀察單月新契約保費收入，壽險業5月新契約保費收入合計約1278億2500萬元。傳統型保單新契約保費收入約495億元，年增7.9%；投資型保單新契約保費收入衝上783億元，年成長210%。

累計今年前5月新契約保費約6183億5100萬元，年成長48.7%。其中，傳統型保單新契約保費收入約2798億元，年成長17.6%。

壽險公會表示，傳統型保單成長動能主要來自3方面，一是雖然近期美國聯準會（Fed）維持基準利率不變，但現行美元保單宣告利率仍具吸引水準，加上部分壽險公司調升美元利變型保單的宣告利率，帶動保單銷售成長。

二是因應保險業今年起接軌國際財務報導準則第17號保險合約（IFRS 17）及新一代清償能力制度，壽險公司調整商品策略，開發並推動合約服務邊際（CSM）較高、資本效率較佳的保障型及期繳型保險商品；三是因應高齡化社會趨勢，壽險公司持續優化商品設計，陸續推出具保障、資產累積及傳承等多重功能的分紅保單及利變型保險商品，並透過銀行通路推展，帶動傳統型保險商品銷售動能。

至於今年前5月投資型保單新契約保費收入約3385億元，年成長高達90.3%。

壽險公會分析，投資型保單主要受惠全球主要股市表現穩健，民眾投資信心回升，帶動投資型保單需求，進而推升初年度保費收入成長；其次，壽險公司持續深化與銀行及投信通路合作，維持銷售管道多元化。