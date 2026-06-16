出資2,500萬美元 土銀參與國發會企業投資美國融資保證

為降低銀行授信風險，支持金融機構提供企業授信，協助我國企業進軍美國供應鏈，國發會新推出「企業投資美國融資保證機制」全力支持企業深化全球供應鏈布局，土地銀行亦積極響應政策，於4月12日董事會通過出資2,500萬美元參與該機制，並由董事長何英明代表出席6月12日國發會「企業投資美國融資保證機制」出資意向書簽約典禮，力挺政府政策與赴美投資企業。

土地銀行在國內擁有149家分行，海外設有10個據點，包含洛杉磯、香港、新加坡、上海、紐約、天津、武漢、布里斯本分行、吉隆坡辦事處與休士頓辦事處，隨著台積電（2330）於日本設廠，刻正規劃開辦東京分行，藉此擴大海外金融版圖，進一步強化土地銀行在國際市場獲利動能。另隨著看好AI商機及輝達設立台灣總部，土地銀行北士科分行亦即將開業，更彰顯其服務科技業及根留台灣、布局全球的決心。

隨近年對等關稅及金融市場波動，土地銀行推出「中小微企業多元發展專案貸款」、「外銷貸款優惠保證」等政策性貸款並善用信用保證機制，力促中小企業取得營運及轉型資金，讓產業資金調度更具彈性；除響應政策外，土地銀行今年依循「創新引領．共創價值．邁向永續」經營主軸，期許成為企業最值得信賴的金融夥伴，在獲利數字成長之餘，樹立以人為本的金融服務，成就企業、社會及環境永續榮景。