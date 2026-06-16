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散戶紀律大前進！永豐金證券：台股下跌期間、定期定額用戶不減反增

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
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散戶紀律大前進，近半年來逢台股下跌或震盪，該月永豐金證券定期定額用戶不減反增，不畏指數震盪穩定成長。永豐金證券16日引內部數據指出，過去六個月來，散戶投資用戶紀律不斷優化，上漲時懂得參與行情，下跌時也會透過定期定額克服人性弱點，顯著增加該月定期定額台股人數與金額。

永豐金證券指出，下跌過程本來就是對投資紀律的試煉，現在適逢台股股利發放，永豐金證券也提供定期定額「股利再投入」功能，讓現金股利自動轉化為投資本金，發揮長期複利效果，助投資人輕鬆開創複利人生。

暑假期間，永豐金證券也建議年輕投資人從人生第一筆薪水開始，逐步建立穩健的理財習慣與資產累積能力。可透過永豐金旗下投資平台「大戶投」APP，以其最低台幣100元即可開始的台、美股定期定額／定股服務，透過小額、分批投入降低投資門檻。而去年更新的股利再投入功能，讓現金股利自動轉化為投資本金，發揮長期複利效果，助年輕投資人逐步建立穩健的理財習慣與資產累積能力。

永豐金證券指出，去年下半年以來至今年5月，豐存台股定期定額用戶數月月創新高。其中，3月台股修正與5月高檔震盪，兩個月新增人數顯著增加、甚至月增扣款金額都明顯擴大，用戶在這兩個月份不停手，呈現「跌時不退、漲時擴大」的穩定行為。評估投資人面對通膨壓力，選擇將定期定額作為參與市場的重要工具之一，其中追蹤台股大盤或具市場代表性指數的ETF，成為用戶熱門選擇，希望能參與AI產業帶動台灣經濟果實共享機會。

台股 永豐金 股利

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