快訊

阿爾巴尼亞不出售！川普女婿千億投資渡假村 引爆反政府示威

三大法人買超582億元！外資3天回補逾千億 台積電尾盤急拉台股收最高

國內最小日本腦炎病例！花蓮3月大女嬰發病逾半個月才確診 仍住院中

聽新聞
0:00 / 0:00

國際金價仍受兩大變數挑戰 台銀建議短線不宜追價

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
國際金價仍受兩大變數挑戰，台銀建議短線不宜追價。（路透）
國際金價仍受兩大變數挑戰，台銀建議短線不宜追價。（路透）

美伊停火協議的相關訊息使市場對中東局勢進一步升級的疑慮降溫，油價回落使通膨壓力略有緩和，美元同步轉弱，亦帶動金價止跌回升，不過台銀最新出爐的金市分析報告提醒，美伊即使簽署協議，後續執行仍有變數，另一個要觀察的重點在於聯準會後若更多鷹派訊息釋出，也會壓抑金價，因此建議先不要追價，估計本周金價在每盎司4千美元有撐，倘若金價上揚，在4350美元價位會開始接觸到壓力區，若能突破，則本周亦有機會看到4500美元。

法人指出，金價從6月11日開始止跌回升，已經連漲3天，最主要因素為油價大跌後，市場下修聯準會進一步升息預期，帶動美債殖利率與美元同步走弱，提升黃金作為無息資產的相對吸引力，是主要影響因素，包括隨著能源衝擊風險降溫，市場也開始修正先前對高利率維持更久的定價，因此使金價獲得支撐，近三日來， 金價最高來到每盎司4370.83美元，今日則在4325.4美元附近盤旋。

而根據台灣銀行最新出爐的技術面來看，金價已突破240日均線約4245美元，短線跌勢初步緩和，若能守穩該均線之上，有利續向4300美元上方測試，不過台銀也特別提醒，4410至4430美元區間仍有中長期均線反壓，而且，若跌回4245美元下方，則須留意反彈失敗風險，下方支撐將回看4200美元附近，進一步則為4000美元整數關卡。台銀也進而預期，未來一周除觀察美伊協議是否落地外，亦須留意日本央行利率決議、G7峰會中東表態， 以及聯準會會後聲明對美元與利率預期的影響。

台銀也認為，即使美伊雙方簽署協議，但後續執行仍有變數，加上美國通膨與利率前景尚未明朗，市場追價意願仍偏謹慎。另一個變數則來自於本週聯準會利率決議，台銀預料維持利率不變機率偏高，市場焦點將轉向Warsh首次主持FOMC會議後，點陣圖、擴表政策及前瞻指引是否偏鷹，尤其是若會後訊息強化高利率維持較久，美元與美債殖利率仍可能壓抑金價。

對於未來支撐金價的利多因素，台銀分析，包括全球央行4月恢復淨購金、美伊戰事緩和訊息帶動美元回落，以及金價下探至4000美元關卡附近後未再明顯破底，都是有利因素；至於利空因素，則主要來自於5月全球黃金ETF轉為淨流出、市場對聯準會政策轉趨偏鷹的疑慮升溫，以及金價近期仍跌破短中期均線支撐。

金價 台銀 中東

延伸閱讀

市場聚焦美伊局勢與 Fed 決策 國銀估 Fed 將淡化寬鬆立場

美伊停戰、AI軍備競賽助攻 費半創新高後五大看點

聯準會升息預期重燃黃金承壓大跌 反向黃金ETF逆勢上揚

美伊休兵…美元可能走弱 黃金看漲

相關新聞

國際金價仍受兩大變數挑戰 台銀建議短線不宜追價

美伊停火協議的相關訊息使市場對中東局勢進一步升級的疑慮降溫，油價回落使通膨壓力略有緩和，美元同步轉弱，亦帶動金價止跌回升，不過台銀最新出爐的金市分析報告提醒，美伊即使簽署協議，後續執行仍有變數，另一個要觀察的重點在於聯準會後若更多鷹派訊息釋出，也會壓抑金價，因此建議先不要追價，估計本周金價在每盎司4千美元有撐，倘若金價上揚，在4350美元價位會開始接觸到壓力區，若能突破，則本周亦有機會看到4500美元。

6月最飆的是金融？金融指持續創高 國泰金波段大漲達40%

超級央行周登場，台股16日盤中仍衝高逾200點，金融股功不可沒，上市金融指數最高衝上3,149.17點，再創歷史新高。國泰金（2882）盤中大漲逾4%，創26年新高，累計波段漲幅近四成；凱基金也一度站上30元，富邦金（2881）攻至131.5元，再創歷史高。

日圓0.19元甜甜價還能換？市場緊盯日銀利率決策

日本銀行（BOJ）於15、16日召利率政策會議，會議結果預計於16日出爐，將由日本銀行副總裁內田真一代為主持記者會並說明最新政策決議與未來貨幣政策方向，成為市場關注焦點，在此之前，日圓兌美元仍維持160，新台幣兌日圓匯率方面，臺灣銀行即期賣出價也持續在0.1988至0.1995元弱勢區間震盪。國銀認為，若日銀將利率上調至1%，日圓兌美元有望擺脫160弱勢價位。

主動式 ETF 滿周年規模上看兆元！統一投信市占近6成

台灣主動式ETF自去年問世以來，迎來成立滿周年，一年之內已從市場新秀躍升為資本市場的主流力量。根據投信投顧公會截至2026年5月的最新數據，整體主動式ETF規模從初期的86億元，一舉攀升至9,022億元，短短一年規模暴增逾10,390%，正逐步朝兆元大關邁進。其中，統一投信以5,288億元、市占率59%居市場龍頭，成為台灣主動式ETF指標性發行商。

AI熱潮引爆資金荒！央行還沒升息 債市利率先衝高

AI熱潮不只推升台股，也正在擠壓債市資金。分析師指出，在報稅季資金緊縮、通膨疑慮升溫，以及券商為了參與AI帶動的股市行情而大舉借款等因素影響下，台灣公債殖利率持續攀升，5年期公債殖利率已逼近2008年以來高點，10年期公債殖利率也接近三年高點。分析師認為，在資金需求持續強勁下，台灣長天期公債殖利率還有進一步上升的空間。

獨／央行評估對換屋族鬆綁管制措施 未在限期內賣屋者成數可少還1成

中央銀行將在周四召開理監事會議，除了央行會否升息，另一個受外界高度矚目的就是選擇性信用管制措施的鬆綁，而據知情人士透露，央行正在評估，是否對於有自住需求但卻遭受房市景氣下行衝擊的「換屋族」，採取管制措施鬆綁，方式很有可能是把18個月仍未順利賣出房屋的換屋族貸款成數，由原先的直接從8成降為6成，改成從8成降為7成。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。