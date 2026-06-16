國際金價仍受兩大變數挑戰 台銀建議短線不宜追價

美伊停火協議的相關訊息使市場對中東局勢進一步升級的疑慮降溫，油價回落使通膨壓力略有緩和，美元同步轉弱，亦帶動金價止跌回升，不過台銀最新出爐的金市分析報告提醒，美伊即使簽署協議，後續執行仍有變數，另一個要觀察的重點在於聯準會後若更多鷹派訊息釋出，也會壓抑金價，因此建議先不要追價，估計本周金價在每盎司4千美元有撐，倘若金價上揚，在4350美元價位會開始接觸到壓力區，若能突破，則本周亦有機會看到4500美元。

法人指出，金價從6月11日開始止跌回升，已經連漲3天，最主要因素為油價大跌後，市場下修聯準會進一步升息預期，帶動美債殖利率與美元同步走弱，提升黃金作為無息資產的相對吸引力，是主要影響因素，包括隨著能源衝擊風險降溫，市場也開始修正先前對高利率維持更久的定價，因此使金價獲得支撐，近三日來， 金價最高來到每盎司4370.83美元，今日則在4325.4美元附近盤旋。

而根據台灣銀行最新出爐的技術面來看，金價已突破240日均線約4245美元，短線跌勢初步緩和，若能守穩該均線之上，有利續向4300美元上方測試，不過台銀也特別提醒，4410至4430美元區間仍有中長期均線反壓，而且，若跌回4245美元下方，則須留意反彈失敗風險，下方支撐將回看4200美元附近，進一步則為4000美元整數關卡。台銀也進而預期，未來一周除觀察美伊協議是否落地外，亦須留意日本央行利率決議、G7峰會中東表態， 以及聯準會會後聲明對美元與利率預期的影響。

台銀也認為，即使美伊雙方簽署協議，但後續執行仍有變數，加上美國通膨與利率前景尚未明朗，市場追價意願仍偏謹慎。另一個變數則來自於本週聯準會利率決議，台銀預料維持利率不變機率偏高，市場焦點將轉向Warsh首次主持FOMC會議後，點陣圖、擴表政策及前瞻指引是否偏鷹，尤其是若會後訊息強化高利率維持較久，美元與美債殖利率仍可能壓抑金價。

對於未來支撐金價的利多因素，台銀分析，包括全球央行4月恢復淨購金、美伊戰事緩和訊息帶動美元回落，以及金價下探至4000美元關卡附近後未再明顯破底，都是有利因素；至於利空因素，則主要來自於5月全球黃金ETF轉為淨流出、市場對聯準會政策轉趨偏鷹的疑慮升溫，以及金價近期仍跌破短中期均線支撐。