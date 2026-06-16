6月最飆的是金融？金融指持續創高 國泰金波段大漲達40%

超級央行周登場，台股16日盤中仍衝高逾200點，金融股功不可沒，上市金融指數最高衝上3,149.17點，再創歷史新高。國泰金（2882）盤中大漲逾4%，創26年新高，累計波段漲幅近四成；凱基金也一度站上30元，富邦金（2881）攻至131.5元，再創歷史高。

金融股持續噴發，自5月底以來一路走強，除了國泰金波段大漲近四成，富邦金也有高達38%的漲幅。

國泰投信研究處副總經理閻志強指出，這波金融股集體走強，有「避險行情」與「除息行情」兩個因素，法人為了降低投資組合波動度，將資金配置於相對低波動、評價面合理的金融股；其次，即將進入除息高峰期，金融股穩定的配息特性與過往填息表現也吸引市場資金流入。

壽險金控股價持續飆漲，閻志強分析，今年以來全球股市表現強勁，而壽險資產配置中持有大量股票，今年以來FVOCI（透過其他綜合損益按公允價值衡量）項下股票已實現資本利得和未實現評價利益皆大幅回升，帶動壽險型金控的淨值與獲利同步飆升。

中央銀行周四將舉行第2季理監事會，市場預測最有可能的情形是利率維持不變，有助銀行、壽險業，因銀行資金成本將保持低檔，壽險業則可減輕匯率壓力。

法人指出，如果央行不升息，銀行方面，資金成本將保持低檔，不會增加，對以銀行本業為主的金控是有利的環境。壽險則可受惠台幣不容易突然大幅升值，海外資產的匯損壓力較小，對壽險金控的淨值與匯兌表現相對有利。