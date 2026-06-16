一日手術普及化 壽險業建議：善用「手術險」不受住院天數限制

醫療科技快速進步，過去許多需要住院數日的大型手術，如今已逐漸朝向「一日手術」模式發展。面對這項趨勢，著重於手術與處置保障、且不受住院天數限制的醫療保險商品，更符合現代需求。安達人壽指出，隨著醫療環境持續演進，保險保障也需要與時俱進，手術險正好掌握此趨勢，除了提供手術與處置保障，並補助常見自費醫材費用，亦協助保戶從容因應日新月異的醫療進步。

近期「一日手術」成為醫療和壽險界的討論話題，目前已有多家醫院依此趨勢逐步研擬相關作法。隨著微創手術、內視鏡技術日益成熟，過去需住院至少2.5天的手術，已有機會改採一日手術模式進行，據了解目前初步鎖定心臟內科與泌尿科等科別，讓病患手術後當天傍晚即可返家休養。然而，醫療型態改變，也讓傳統以「住院日數」作為理賠依據的醫療險面臨保障落差。

安達人壽指出，公司洞察醫療技術的演進，領先推出貼近客戶需求的保險商品。「術術平安終身健康保險」手術醫療終身健康保險保障內容不受限於住院為條件，提供手術醫療保險金、特定手術療養保險金、失能豁免保費、自費醫材補助及終身保障，協助保戶在面對醫療科技進步與治療方式轉變時，仍能獲得完整且穩定的保障支持。

進一步來看，「術術平安」具備七大保障特色。一，手術醫療保險金：住院或門診之手術醫療只要符合「手術項目及比例表」，皆有保障給付。二，特定手術療養保險金：針對男女特定手術加強給付，例如子宮肌瘤切除術、乳房切除術、前列腺切除術等，額外給付特定手術療養保險金。三，醫材補助保險金：提供八大項自費醫材補助保險金，減輕自費負擔，例如高齡需要的人工膝與髖關節、置放心臟支架…等；保險年齡達60歲時，給付倍數由35倍提高至60倍。

四，眼睛保障：針對常見四大眼疾手術或特定處置，額外給付保險金，限各兩次。五，創傷縫合處置保險金：創傷傷口大於5公分進行縫合處置，可申請保險金給付。六，豁免機制：繳費期間若因疾病或意外導致1至6級失能，自診斷確定日起，不需再繳剩餘保費，且保障持續有效。七，終身保障：保障至111歲，總理賠上限為保險金額3,000倍。

如安達人壽近期「保障你的未來」品牌廣告所提出的主題：「世界正在快速改變，你該如何應變？」希望透過專業洞察與多元商品設計，提供更貼近現代生活的保障組合。作為外商壽險領導品牌，安達人壽期許站在趨勢前端，持續關注社會變化與客戶需求，協助每一位家庭成員從容面對科技與醫療進步所帶來的新挑戰。