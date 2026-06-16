日圓0.19元甜甜價還能換？市場緊盯日銀利率決策

日本銀行（BOJ）於15、16日召利率政策會議，會議結果預計於16日出爐，將由日本銀行副總裁內田真一代為主持記者會並說明最新政策決議與未來貨幣政策方向，成為市場關注焦點，在此之前，日圓兌美元仍維持160，新台幣兌日圓匯率方面，臺灣銀行即期賣出價也持續在0.1988至0.1995元弱勢區間震盪。國銀認為，若日銀將利率上調至1%，日圓兌美元有望擺脫160弱勢價位。

國銀分析指出，市場普遍預期將升息一碼，除了關注此次利率決策外，更聚焦內田真一對日本貨幣政策正常化進程的看法，以及日本銀行未來購債計畫安排，是否釋出自2027年4月起停止縮減購債規模的訊號，將影響市場對日本長期利率及日圓走勢的預期。

匯市方面，日圓兌美元自6月5日以來持續維持在160日圓兌1美元以上水準，反映市場對日本與美國利差仍大的預期。至於國人關注的新台幣兌日圓匯率，臺銀即期賣出價自5月26日起則維持在0.1988元至0.1995元區間震盪，持續處於「0.19字頭」低檔區間。