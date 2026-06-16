快訊

問韓國瑜「你在爽什麼？」 莊瑞雄：韓稱訪美獲高規格邀約

美日菲三國聯手在印太布局！台灣該如何應對？

宜蘭消防局餐費核銷弊案向上延燒 消防局長被帶走：相信同仁清白

聽新聞
0:00 / 0:00

芝商所擴大股指期權版圖 6月底推微型現金結算期權

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

全球衍生品市場龍頭芝商所（CME Group）宣布，計畫於6月29日推出現金結算的微型E-迷你標普500指數期權（Micro E-mini S&P 500 Options）及微型E-迷你那斯達克100指數期權（Micro E-mini Nasdaq-100 Options），目前仍待主管機關核准。新產品將進一步擴充芝商所在美股指數衍生性商品市場的布局，提供投資人更靈活且具成本效益的風險管理工具。

芝商所表示，新推出的微型期權合約規模僅為現有E-迷你期權合約的十分之一，可降低投資人進入門檻，並提供更精準的部位管理選擇。此外，產品將推出周一至周五每日到期的短天期期權，讓市場參與者能更有效因應短期市場波動與重大事件風險。

值得注意的是，新合約採用現金結算機制，投資人在合約到期時無須進行標的期貨交割，簡化交易流程，也降低交割相關作業成本與複雜度，有助提升交易效率與操作便利性。

近年來美股波動加劇，投資人對於短天期、低門檻且操作彈性的避險工具需求明顯升溫。芝商所此次推出微型股指期權，不僅有助吸引更多散戶及中小型機構參與，也可望進一步提升美股指數衍生品市場的交易深度與流動性。

芝商所微型E-迷你股指產品系列自推出以來表現亮眼。根據芝商所統計，該系列產品累計成交量已突破26億口合約，其中微型E-迷你標普500指數與微型E-迷你那斯達克100指數產品的成交量均已超過10億口，顯示市場對小型化股指衍生商品的需求持續強勁。

隨著新微型期權產品即將上市，市場預期將進一步完善芝商所在美股指數衍生商品市場的產品生態系，並為全球投資人提供更多元化的交易與避險選擇。

美股 期貨 指數

延伸閱讀

證、期、複委託一次搞定 群益期貨五合一線上開戶

金融創新題材受矚目 聯邦美國金融創新 ETF 6月22日起募集

多頭格局穩健 資金重返 AI 與半導體族群 美股 ETF 長線釣大魚

市值型、科技型美股 ETF 看俏 009823、009824 6月10日募集最後買進日

相關新聞

6月最飆的是金融？金融指持續創高 國泰金波段大漲達40%

超級央行周登場，台股16日盤中仍衝高逾200點，金融股功不可沒，上市金融指數最高衝上3,149.17點，再創歷史新高。國泰金（2882）盤中大漲逾4%，創26年新高，累計波段漲幅近四成；凱基金也一度站上30元，富邦金（2881）攻至131.5元，再創歷史高。

日圓0.19元甜甜價還能換？市場緊盯日銀利率決策

日本銀行（BOJ）於15、16日召利率政策會議，會議結果預計於16日出爐，將由日本銀行副總裁內田真一代為主持記者會並說明最新政策決議與未來貨幣政策方向，成為市場關注焦點，在此之前，日圓兌美元仍維持160，新台幣兌日圓匯率方面，臺灣銀行即期賣出價也持續在0.1988至0.1995元弱勢區間震盪。國銀認為，若日銀將利率上調至1%，日圓兌美元有望擺脫160弱勢價位。

主動式 ETF 滿周年規模上看兆元！統一投信市占近6成

台灣主動式ETF自去年問世以來，迎來成立滿周年，一年之內已從市場新秀躍升為資本市場的主流力量。根據投信投顧公會截至2026年5月的最新數據，整體主動式ETF規模從初期的86億元，一舉攀升至9,022億元，短短一年規模暴增逾10,390%，正逐步朝兆元大關邁進。其中，統一投信以5,288億元、市占率59%居市場龍頭，成為台灣主動式ETF指標性發行商。

AI熱潮引爆資金荒！央行還沒升息 債市利率先衝高

AI熱潮不只推升台股，也正在擠壓債市資金。分析師指出，在報稅季資金緊縮、通膨疑慮升溫，以及券商為了參與AI帶動的股市行情而大舉借款等因素影響下，台灣公債殖利率持續攀升，5年期公債殖利率已逼近2008年以來高點，10年期公債殖利率也接近三年高點。分析師認為，在資金需求持續強勁下，台灣長天期公債殖利率還有進一步上升的空間。

獨／央行評估對換屋族鬆綁管制措施 未在限期內賣屋者成數可少還1成

中央銀行將在周四召開理監事會議，除了央行會否升息，另一個受外界高度矚目的就是選擇性信用管制措施的鬆綁，而據知情人士透露，央行正在評估，是否對於有自住需求但卻遭受房市景氣下行衝擊的「換屋族」，採取管制措施鬆綁，方式很有可能是把18個月仍未順利賣出房屋的換屋族貸款成數，由原先的直接從8成降為6成，改成從8成降為7成。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。