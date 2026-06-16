芝商所擴大股指期權版圖 6月底推微型現金結算期權

全球衍生品市場龍頭芝商所（CME Group）宣布，計畫於6月29日推出現金結算的微型E-迷你標普500指數期權（Micro E-mini S&P 500 Options）及微型E-迷你那斯達克100指數期權（Micro E-mini Nasdaq-100 Options），目前仍待主管機關核准。新產品將進一步擴充芝商所在美股指數衍生性商品市場的布局，提供投資人更靈活且具成本效益的風險管理工具。

芝商所表示，新推出的微型期權合約規模僅為現有E-迷你期權合約的十分之一，可降低投資人進入門檻，並提供更精準的部位管理選擇。此外，產品將推出周一至周五每日到期的短天期期權，讓市場參與者能更有效因應短期市場波動與重大事件風險。

值得注意的是，新合約採用現金結算機制，投資人在合約到期時無須進行標的期貨交割，簡化交易流程，也降低交割相關作業成本與複雜度，有助提升交易效率與操作便利性。

近年來美股波動加劇，投資人對於短天期、低門檻且操作彈性的避險工具需求明顯升溫。芝商所此次推出微型股指期權，不僅有助吸引更多散戶及中小型機構參與，也可望進一步提升美股指數衍生品市場的交易深度與流動性。

芝商所微型E-迷你股指產品系列自推出以來表現亮眼。根據芝商所統計，該系列產品累計成交量已突破26億口合約，其中微型E-迷你標普500指數與微型E-迷你那斯達克100指數產品的成交量均已超過10億口，顯示市場對小型化股指衍生商品的需求持續強勁。

隨著新微型期權產品即將上市，市場預期將進一步完善芝商所在美股指數衍生商品市場的產品生態系，並為全球投資人提供更多元化的交易與避險選擇。