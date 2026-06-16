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市場聚焦美伊局勢與 Fed 決策 國銀估 Fed 將淡化寬鬆立場

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

市場高度關注美伊和談協議發展，本國銀行分析指出，在市場傳出伊朗戰事有望達成停火協議後，投資人對美國聯準會Fed）進一步升息的預期已有所降溫，金融市場焦點轉向伊朗衝突後續進展，以及荷莫茲海峽是否恢復正常通航，預期聯準會此次會議可能會淡化先前的寬鬆立場。

國銀分析指出，若停火協議順利落實，並帶動荷莫茲海峽重新開放，將有助於降低市場對原油供應中斷的擔憂，進一步推動國際油價回落。由於能源價格是近期全球通膨的重要變數之一，油價回穩也有助於減輕通膨壓力，進而影響市場對美國貨幣政策的預期。

市場正密切關注聯準會即將召開的利率決策會議。市場普遍預期，聯準會本次將維持利率不變，但會議聲明、最新經濟預測以及主席談話內容，將成為判斷未來政策方向的重要依據。

國銀分析認為，市場尤其關注新任聯準會主席華許（Kevin Warsh）首次主持會後記者會的談話內容，以及聯準會是否調整未來政策措辭。若中東地緣政治風險降溫、能源價格回落，聯準會對通膨風險的評估可能出現變化。

國銀認為，聯準會本次會議有機會進一步淡化先前偏向寬鬆的政策立場，市場將從點陣圖與經濟預測中尋找未來利率路徑的線索。

Fed 荷莫茲海峽 美國聯準會

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