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六家「兆元級」外幣存款排名月月大火拚！誰被擠下前三？

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
4月底六大兆元級銀行依序為中信銀、北富銀、兆豐銀、臺銀、玉山銀及第一銀行。 圖／聯合報系資料照片
4月底六大兆元級銀行依序為中信銀、北富銀、兆豐銀、臺銀、玉山銀及第一銀行。 圖／聯合報系資料照片

外幣存款兆元俱樂部呈現「龍頭獨走、第二集團混戰」格局。4月底中信銀以1.677兆元穩居龍頭，領先第二名北富銀近4,000億元；但第二到第五名差距持續縮小，排名幾乎月月洗牌，北富銀、臺銀與兆豐銀輪番上位，競爭激烈。

4月底六大兆元級銀行依序為中信銀、北富銀、兆豐銀、臺銀、玉山銀及第一銀行。其中，中信銀單月大增1,107億元，餘額衝上1.677兆元，連續四年稱霸，龍頭地位短期難撼動。真正激烈的是第二集團。

北富銀4月底外幣存款1.285兆元，守住第二；兆豐銀單月增加428.5億元，餘額攀升到1.26兆元，超車臺銀躍居第三。

臺銀以1.255兆元退居第四，玉山銀則以1.244兆元緊追在後。從排名變化來看，第二到第五名幾乎月月洗牌。

1月排名為中信銀、北富銀、兆豐銀、臺銀、玉山銀、第一銀；2月臺銀衝上第二，擠下北富銀與兆豐銀。

3月北富銀重回第二、臺銀退居第三；4月則由兆豐銀超車臺銀，第二集團拉鋸加劇。

銀行主管指出，外幣存款排名變動，主要取決於大型法人貨款入帳、企業海外資金調度、投資款匯回及美元活存水位。只要單月有大型企業資金進出，就可能牽動兆元級銀行排名。

銀行積極吸收外幣存款，背後也有三大利多。一，美國延後降息，台美利差仍在，銀行可透過換匯交易（Swap）賺取投資收益；二，可從外幣存款戶中挖掘財管大戶，擴大財富管理商機；第三，外幣資產池愈大，資金成本愈低，也有助提升淨利差。

金融圈分析，外幣存款已不只是規模排名，更是銀行外幣資金實力的競賽。誰能掌握法人貨款、海外資金調度及高資產客戶，就能在外幣存款、投資收益與財管業務上取得更大優勢。

北富銀 中信銀 兆豐銀

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