AI熱潮引爆資金荒！央行還沒升息 債市利率先衝高

AI熱潮不只推升台股，也正在擠壓債市資金。分析師指出，在報稅季資金緊縮、通膨疑慮升溫，以及券商為了參與AI帶動的股市行情而大舉借款等因素影響下，台灣公債殖利率持續攀升，5年期公債殖利率已逼近2008年以來高點，10年期公債殖利率也接近三年高點。分析師認為，在資金需求持續強勁下，台灣長天期公債殖利率還有進一步上升的空間。

儘管市場普遍預期央行周四將維持利率不變，但5月通膨率升破央行警戒線，投資人正關注央行是否釋出偏向升息的訊號。這波殖利率上升，與2022年央行升息帶動利率走高不同，主要反映市場資金供不應求，而非央行已啟動新一輪升息循環。

法國外貿銀行（Natixis）資深經濟學家Gary Ng表示，AI相關貸款需求依然強勁，短期內銀行體系流動性可能持續偏緊，因此台灣公債殖利率仍有溫和上行的風險。

資金緊俏情況也反映在央行定存單市場。為保留現金，銀行減少申購央行定存單，使央行定存單未償還餘額降至6.15兆元新台幣，創2010年6月以來新低。

此外，上周10年期公債標售得標殖利率創下2013年以來最高水準，反映投資人要求更高報酬才願意持有公債，債券需求持續降溫。

央行總裁楊金龍上周指出，AI企業融資需求、報稅季資金流出以及投資人瘋搶股票，都是債券與定存單需求下降的重要原因。

不過，近期美伊達成臨時協議後，國際能源價格壓力有所緩解，也可能為央行提供更多政策空間。巴克萊分析師曾緒良等人在報告中指出，美伊局勢降溫有利於主張寬鬆政策的官員，但央行今年整體立場仍可能偏向升息。

部分機構則認為，市場利率已開始取代部分貨幣政策效果。國泰世華銀行首席經濟學家林啟超表示，「市場利率走高本身已有抑制需求的效果，使央行未必急於升息。」他指出，儘管美伊達成協議可為央行貨幣政策提供更多空間，但目前市場資金稀缺仍與股市熱潮有關，因此利率仍將呈現「易漲難跌」格局。

法國巴黎銀行則認為，AI熱潮可能帶來更深層的結構性改變。隨著台灣潛在經濟成長率提高，央行中期可能逐步調整貨幣政策，以反映更高的成長動能。該行建議布局較陡峭的殖利率曲線，押注5年期公債殖利率漲幅將快於短天期利率。