銀行總經理聯繫會議登場 金管會推財務碳健檢

金管會16日將召開國銀總經理聯繫會議，除延續中小企業放款、五大信賴產業授信與線上信貸防詐三大政策外，也結合經濟部資源推動中小微企業「財務碳健檢」，盼協助企業建立碳排資料，並替銀行開拓綠色授信商機。

金管會拍定全年國銀對中小企業放款，新增目標由前一期4,600億元拉高至5,000億元，首度站上5,000億元大關。

另五大信賴產業放款方案也已啟動，首期目標為1,200億元，涵蓋半導體、人工智慧、軍工、安控及次世代通訊等產業。

在線上信貸防詐方面，金管會提醒銀行，近期詐團已鎖定年輕族群、白領及熟悉數位金融服務者，誘導申請線上信貸後轉出資金，甚至透過溢繳信用卡款規避攔阻。

金管會要求銀行強化線上信貸審查、異常交易監控及快速應變機制。

永續金融部分。金管會結合經濟部資源推動「財務碳健檢」服務，針對國內超過171萬家、占整體放款比率達64%的中小微企業，提供免費AI碳管理平台估算服務，協助解決企業缺人力、缺資源、缺方法的痛點。

經濟部指出，中小微企業是金融業範疇三排放資料的重要來源，但多數企業缺乏碳盤查能力，導致銀行難以取得可佐證的投融資碳排數據。

透過財務碳健檢，可協助企業盤點能源使用、估算碳排放，並提供減碳改善建議與補助資源轉介。

目前財務碳健檢已累積初步成效。經濟部資料顯示，去年已有1萬2,372家企業完成碳健檢，並培育2,500名碳健檢人才；兆豐銀行、彰化銀行及花蓮二信也已參與合作，帶動近500家企業申請，完成媒合率約78%。

兆豐銀行與彰化銀行於會中分享實務經驗，強調碳健檢報告不只協助企業跨出減碳第一步，也能讓銀行更精準掌握企業轉型需求，媒合綠色授信與永續金融服務，進一步創造金融業、企業與政府三贏。