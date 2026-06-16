獨／央行評估對換屋族鬆綁管制措施 未在限期內賣屋者成數可少還1成

中央銀行將在周四召開理監事會議，除了央行會否升息，另一個受外界高度矚目的就是選擇性信用管制措施的鬆綁，而據知情人士透露，央行正在評估，是否對於有自住需求但卻遭受房市景氣下行衝擊的「換屋族」，採取管制措施鬆綁，方式很有可能是把18個月仍未順利賣出房屋的換屋族貸款成數，由原先的直接從8成降為6成，改成從8成降為7成。

央行尚未對此政策鬆綁作最後的拍板定案，將在理監事會議之後作出最後決定，這也是目前央行唯一評估有鬆綁可能性的措施。根據央行先前估算，倘若房貸成數鬆綁1成，就會有24億的房貸量釋出，由於央行鬆綁並非全面性，而是僅限換屋族，因此對於整體房市的價量影響極其有限，但在換屋族貸款管制的措施上，卻能大大化解「擾民」問題。

自從央行採取房市的選擇性信用管制措施以來，唯一獲得央行在管制措施上有所調整的，就是換屋族，最具有代表性的，就是央行在去年9月上旬，在召開理監事會議之前，出手宣布調整換屋族的賣屋期間，從原本的12個月延長至18個月。

當時央行鬆綁的時空背景，是配合政院出面解決當時困擾民眾已近一年之久的「房貸荒」問題，金管會出手把新青安貸款排除在銀行法第72條之2的計算範圍之列，而央行當時延長換屋族賣屋期限的作法，則是基於在「房貸荒」之下，買方根本借不到房貸，也因此使想要賣房符合央行規定的換屋族，根本無法完成交易，為此央行特別再通融賣方的賣屋期間，可從換屋房貸簽約日起算的12個月，延長至18個月。當時央行宣布，將實質換屋自住者的1年換屋期限協處措施，出售原有房屋期限由1年延長為18個月，而且自2024年9月20日以後完成的貸款案件，均可適用。

然而央行雖開善門，卻成效相當有限，從去年9月迄今，9個月過去，問題並未有明顯改善，其中，房市景氣下行、成交量萎縮，使得雖然房貸荒的問題表面看似緩和，但換屋族寄望能成交的「買方」，卻不見得能如期籌到買屋資金，主要問題仍出在貸款成數，倘若買方非自住戶，那麼銀行貸款成數最多只能給6成，尤其是公股行庫，現在都只願意給「首購族」房貸，對於所謂「二房」的購屋者，大多以額度已滿，或是大幅拉高利率來拒絕，至於民營銀行的房貸，則多保留給有理財業務往來的客戶，這也使得換屋族迄今仍一片愁雲慘霧。

尤其是先前在18個月期滿未能順利出售房屋的民眾，還得再多去籌集2成的資金還給銀行。倘若以2千萬的房貸為例，2成的資金就是400萬元，民眾大多只能籌400萬還給銀行，因為目前房子就是難賣，倘若硬是要處份，民眾的損失比400萬還要嚴重。