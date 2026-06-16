打炒房效應 國人轉戰日本房市

中央銀行祭出打炒房措施，資金除了從房市移轉到股市，也從國內房市轉進到國外房市，其中又以日本最能獲得國人青睞。

日本國土省先前發布統計，去年上半年，台灣人投資東京不動產占所有外國買家資金比重高達六成，第二名為中國大陸，占比僅接近一成，台灣投資人進軍日本投資房市的資金遙遙領先其他國家。

金融圈人士指出，許多民眾會因為買房資金門檻較高，尤其央行限縮二房貸款成數最高只有六成的情況下，籌措自備款的負擔大增，因此放棄買房，寧可把錢投入股市。不過，對於財資力有一定水準的民眾，看到央行房市管制，以及不動產成交量萎縮等狀況，索性投入海外市場買房。這類國人原本對投資不動產就有一定程度偏好，既然在台灣投資房市不易，乾脆移到其他國家，尤其日圓持續貶值，加上台積電赴熊本設廠效應推波助瀾，讓很多民眾從台灣房市出走、轉投日本房市。

一位銀行主管也說，央行祭出選擇性信用管制措施，主要是管制國內不動產的貸款成數，不包括海外的不動產，台灣民眾若去日本買房，多半是向台資銀行在當地的分行或子行申辦房貸，不會受到央行的貸款成數管制；另一種作法是在台灣向銀行借出「理財周轉金」，換成日圓赴日本投資房市，若未來日圓止貶回升，將可匯差及賣房的資本利得雙賺，因此帶動部分民眾進軍日本投資房市。