投資大趨勢論壇18日登場／金管會副主委陳彥良：ETF 根基穩固 蓬勃發展

金管會副主委陳彥良表示，台灣ETF市場蓬勃發展，投信公司發行及管理各式各樣產品，提供市場多元化的投資標的；另有遍及老、中、青各世代的投資人，以單筆或定期定額的方式投入ETF市場，共享成長果實。

經濟日報將於周四舉辦《2026投資大趨勢論壇--解碼ETF主流趨勢》，陳彥良將蒞臨致詞。本論壇由元大投信、群益投信、富邦投信、中國信託投信、凱基投信、統一投信協辦。

陳彥良引用《詩經》小雅斯干篇「如竹苞矣，如松茂矣」形容台灣的ETF市場。「如竹苞矣」，意思是如竹子根莖繁衍廣布，代表根基穩固；「如松茂矣」則是如松樹的枝葉茂密，比喻蓬勃發展。

金管會表示，我國指數股票型基金（俗稱的被動式ETF）自2003年開放至今已23年，已成最夯的投資工具，資產規模或受益人數屢創新高。

過去兩年內的ETF政策變革包括三大主軸，一、推動商品多元化，打造完整ETF生態系；二、推動ETF市場國際化，提升市場競爭力；三、強化監理機制，保障投資人權益。

在推動商品多元化部分，金管會在2024年12月25日開放主動式ETF及被動式多資產ETF，2025年5月5日首檔主動野村臺灣優選在證交所掛牌上市，開啟我國主動式ETF的新時代。截至今年4月底，主動式ETF規模6,183億元。2025年8月15日首檔凱基美國Top股債平衡ETF在證券櫃檯買賣中心掛牌上櫃交易，截至2026年4月底被動式多資產ETF規模3,370億元。

在開放複委託投資海外虛擬資產ETF部分，金管會也放寬專業投資人透過複委託管道，投資於國外交易所掛牌的比特幣等虛擬資產ETF。

在推動ETF市場國際化，金管會在2024年12月承認日本為境外ETF基金註冊地與基金管理機構所在地，台日跨境ETF相互掛牌開啟新篇章。2025年9月野村投信攜手日本野村資產管理，成為首家台日跨境ETF雙向掛牌的投信。另，國泰投信則與日本大和資產管理公司合作，將旗下的ETF掛牌至東京證券交易所，亦為我國投信的第一家台日雙向掛牌機制的案例。