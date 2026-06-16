快訊

世足賽／G組焦點首戰 比利時靠烏龍球1比1逼平埃及

美軍B-52轟炸機加州墜毀 空拍驚見大片焦黑區域

聽新聞
0:00 / 0:00

投資大趨勢論壇18日登場／金管會副主委陳彥良：ETF 根基穩固 蓬勃發展

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
金管會副主委陳彥良。記者林伯東／攝影
金管會副主委陳彥良。記者林伯東／攝影

金管會副主委陳彥良表示，台灣ETF市場蓬勃發展，投信公司發行及管理各式各樣產品，提供市場多元化的投資標的；另有遍及老、中、青各世代的投資人，以單筆或定期定額的方式投入ETF市場，共享成長果實。

經濟日報將於周四舉辦《2026投資大趨勢論壇--解碼ETF主流趨勢》，陳彥良將蒞臨致詞。本論壇由元大投信、群益投信、富邦投信、中國信託投信、凱基投信、統一投信協辦。

陳彥良引用《詩經》小雅斯干篇「如竹苞矣，如松茂矣」形容台灣的ETF市場。「如竹苞矣」，意思是如竹子根莖繁衍廣布，代表根基穩固；「如松茂矣」則是如松樹的枝葉茂密，比喻蓬勃發展。

金管會表示，我國指數股票型基金（俗稱的被動式ETF）自2003年開放至今已23年，已成最夯的投資工具，資產規模或受益人數屢創新高。

過去兩年內的ETF政策變革包括三大主軸，一、推動商品多元化，打造完整ETF生態系；二、推動ETF市場國際化，提升市場競爭力；三、強化監理機制，保障投資人權益。

在推動商品多元化部分，金管會在2024年12月25日開放主動式ETF及被動式多資產ETF，2025年5月5日首檔主動野村臺灣優選在證交所掛牌上市，開啟我國主動式ETF的新時代。截至今年4月底，主動式ETF規模6,183億元。2025年8月15日首檔凱基美國Top股債平衡ETF在證券櫃檯買賣中心掛牌上櫃交易，截至2026年4月底被動式多資產ETF規模3,370億元。

在開放複委託投資海外虛擬資產ETF部分，金管會也放寬專業投資人透過複委託管道，投資於國外交易所掛牌的比特幣等虛擬資產ETF。

在推動ETF市場國際化，金管會在2024年12月承認日本為境外ETF基金註冊地與基金管理機構所在地，台日跨境ETF相互掛牌開啟新篇章。2025年9月野村投信攜手日本野村資產管理，成為首家台日跨境ETF雙向掛牌的投信。另，國泰投信則與日本大和資產管理公司合作，將旗下的ETF掛牌至東京證券交易所，亦為我國投信的第一家台日雙向掛牌機制的案例。

立即預約報名

富邦投信 元大投信 統一投信

延伸閱讀

主動式ETF規模達7,716億元、今年成長近五倍 被動式ETF增幅52%

野村全球稀土與關鍵資源ETF 6月17日起掛牌上市

主動中信台灣收益ETF 00406A 11日起掛牌上市 納入掩護性買權操作

股市震盪向上 與股市連動性高的非投等債ETF同步吸金

相關新聞

獨／央行評估對換屋族鬆綁管制措施 未在限期內賣屋者成數可少還1成

中央銀行將在周四召開理監事會議，除了央行會否升息，另一個受外界高度矚目的就是選擇性信用管制措施的鬆綁，而據知情人士透露，央行正在評估，是否對於有自住需求但卻遭受房市景氣下行衝擊的「換屋族」，採取管制措施鬆綁，方式很有可能是把18個月仍未順利賣出房屋的換屋族貸款成數，由原先的直接從8成降為6成，改成從8成降為7成。

對抗通膨 政院：穩定物價暫不退場

美國與伊朗宣布達成初步停戰協議，行政院昨天表示，仍會持續緊盯物價動態，各項穩定物價措施暫不退場，朝全年平均消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率低於百分之二目標努力。

房市關注 央行評估放寬換屋族貸款

中央銀行將於周四舉行第二季理監事會，外界關注房市管制措施是否鬆綁，知情人士透露，央行正在評估，是否針對有自住需求、卻受房市景氣下行衝擊的「換屋族」放寬管制措施，可能做法是把十八個月未賣出房屋的換屋族貸款成數，由現行從八成降為六成，改為降為七成。

打炒房效應 國人轉戰日本房市

中央銀行祭出打炒房措施，資金除了從房市移轉到股市，也從國內房市轉進到國外房市，其中又以日本最能獲得國人青睞。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。