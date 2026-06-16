券商找錢動用大型聯貸 中信證、富邦證、元大證都有動作 規模200億元起跳

台股進入「瘋牛」行情，券商近期苦於不限用途的借貸及融資等額度告急，拚命找錢。據指出，過去券商較少動用的聯貸，近期已有幾樁大案進入最後階段，其中，中信證券200億元聯貸由元大銀主辦，富邦證亦為200億元，第一大券商元大證聯貸案，更將突破200億元。

券商百億聯貸在過往相當少見，如今市場卻一次出現三樁。主因是，各大證券商用於股票質押的不限用途借貸額度近滿水位，很多已提高利率至4%以上，仍供不應求。銀行圈普遍認為，此次對券商聯貸利率應會同步反映上調，由過去的1字頭調高到2字頭。

業內指出，市場目前進入最後階段的中信證200億元聯貸，統籌主辦行元大已向各銀行發出邀請函，另一案為富邦證200億元，統籌主辦行彰銀也已發出邀請函。市占第一的元大證聯貸案亦在籌處中，額度可望超過200億元，成為近期券商最大聯貸案。

銀行圈表示，台股4月以來牛氣沖天，在散戶積極搶進下，各大券商都在「找錢」，過去券商較少動用聯貸，主因是聯貸借款年限最短也要三年，屬中期放款，資金成本較高，券商過往多偏好一年內短期借款，如商業本票（CP）等，甚至過去連借中長期周轉金額度都不太會動用，大多當成備援額度。

如今，券商能向銀行動用的額度都用了，除了檯面上的大案，還有其他中小型券商數十億不等的聯貸案也在醞釀中。有中型券商坦言，雖然尚有額度，但慢慢會開始面臨上限，包括發債等籌錢方案都須先準備。日前，元大證、凱基證陸續宣布發債計劃，國泰證更現增50億元。

券商不限用途借貸因額度告罄開始「收傘」，業內直言，前十大券商最為吃緊，普遍做法包括到期不續借、調高利率，或收緊質押標的，甚至有券商已不接受借新還舊展期。

除了考量風險之外，主因法規規範辦理信用交易、不限用途款項借貸，及證券業務借貸款項等資金融通業務整體金額不得超過淨值四倍。