資金緊俏 銀行祭高利吸金

近期投資台股成為全民運動，銀行存款亦流入股市，且隨市場資金緊俏，甚至傳出有銀行流動性覆蓋率（LCR）比率一度低於法定標準100%。目前各銀行競相以高利專案吸攬存款，甚至還有外銀的台幣新資金定存年息，最高衝上3%。

銀行高層表示，台股行情及熱度堪稱百年難得一見，股市強力吸金，銀行存款流向股市尤為明顯，另外有不少是融資借貸投入股市。

券商高層觀察，市場很熱，許多人名下已有二家證券帳戶，但仍看到開戶數成長，即來自於股市「小白」進場。散戶追價怕錯過行情，券商也以額度控管及提高利率管控風險。

由於央行規定銀行存款牌告利率不得隨意調動，因此銀行若須吸納存款會推出專案利率。以中型銀行而言，存款不若大銀行穩固，亦相當注重流動性，過去常駐高利專案在市場有競爭力，不過，在近期各大銀行相繼推出高利專案之下，過往有競爭力的專案也相形失色，必須因應調整。

另如數位銀行或純網銀的優利活存專案，近期也把額度上限提高。