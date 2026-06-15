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金研院赴義大利簽署MOU 深化台義金融人才與產業交流

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
研訓院於羅馬與ABI旗下培訓學院ABIFormazione簽署合作備忘錄，前排左為Head of ABIFormazione - Aida Maisano；前排右為金融研訓院雷仲達董事長。圖／金融研訓院提供
研訓院於羅馬與ABI旗下培訓學院ABIFormazione簽署合作備忘錄，前排左為Head of ABIFormazione - Aida Maisano；前排右為金融研訓院雷仲達董事長。圖／金融研訓院提供

台灣金融研訓院（TABF）持續拓展歐洲金融合作版圖，由董事長雷仲達率團赴義大利訪問，分別於米蘭及羅馬與泛歐交易所集團（Euronext）及義大利銀行協會（ABI）旗下培訓機構簽署合作備忘錄（MOU），進一步深化台義金融人才培育及專業交流。

本次合作涵蓋歐洲資本市場與銀行體系兩大核心領域。研訓院於米蘭與Euronext 旗下培訓學院 ECS Academy 簽署合作備忘錄，未來將聚焦資本市場發展、資產管理及跨境金融創新等議題；並於羅馬與 ABI 旗下培訓學院ABIFormazione 完成簽署，合作範疇涵蓋銀行專業培訓、高資產財富管理、家族辦公室及數位學習創新。

雷仲達表示，此次於米蘭與羅馬完成雙城簽署，不僅象徵研訓院歐洲布局進一步延伸至資本市場與銀行體系兩大核心領域，也為台義金融合作開啟新頁。未來研訓院將持續深化國際夥伴關係，協助台灣金融人才接軌全球趨勢。

米蘭簽署儀式由我國駐米蘭辦事處長林讚南見證，羅馬簽署儀式並由我國駐義大利代表處蔡允中大使見證，彰顯雙邊金融合作的重要意義。台灣與義大利同為以中小企業為經濟發展核心的重要經濟體，在產業升級、企業傳承及金融轉型等議題上具高度共通性。

透過此次合作，雙方將建立更緊密的交流平台，促進金融支持實體經濟發展，並強化金融專業人才的國際視野與實務能力。近年台灣資本市場受惠於人工智慧（AI）及半導體產業發展，國際能見度持續提升；政府亦積極推動「亞洲資產管理中心」政策，強化資產管理產業發展動能。研訓院期盼透過與歐洲重要金融機構合作，引進國際市場實務經驗與專業知識，協助金融業掌握全球金融發展趨勢。

此外，義大利銀行體系在企業傳承、家族企業服務及跨境財富管理領域累積豐富經驗，對台灣發展私人銀行及家族辦公室業務深具參考價值。未來雙方亦將持續推動高資產財富管理、銀行專業培訓及數位學習創新等領域合作。

MOU 義大利 羅馬

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