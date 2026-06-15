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台股4月行情大爆發 外匯存款近16兆元、月增136億美元創紀錄

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台股4月行情大爆發，帶動外匯存款將破16兆，月增136億美元刷新紀錄。圖／本報資料照片
台股4月行情大爆發，帶動外匯存款將破16兆，月增136億美元刷新紀錄。圖／本報資料照片

台股四月大爆發，外資大舉匯入，也使外匯存款創下史上新高數字。根據銀行局最新統計，今年4月底本國銀行外匯存款餘額為等值台幣15兆9521億元，即將破16兆，較3月底增加2686億元，不但續創新高，即使還原匯率因素的影響，當月的外匯存款5040美元，較3月增加136億美元，也創下史上最高單月增量水準。

相較於3月外匯存款還減少24億美元，4月則創下史上最高增加天量，銀行局分析，外匯存款4月爆量增加，主因法人客戶營收，如貨款、貨運收入、商仲貿易服務收入等入帳、收回國外投資款、資金調度需要等因素影響。若以4月底美元匯率31.648換算，4月底外匯存款為5040億美元，亦較上月底增加136億美元。

除此之外，外資大舉匯入，也是另一個外匯存款增加創下天量的主要因素。法人指出，4月台股指數不但改寫歷史新高，而且曾經單周上漲快要3千點，當時就已讓台股邁入新里程碑，也因此不論是外資或廠商都趕著把錢匯入來加入台股錢潮，也使外匯存款不論是總量，或是單月增量，都在4月刷新史上紀錄。

台股指數 台股

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