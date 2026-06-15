獨／國票金控副董事長案有譜 陳冠舟可望23日獲選任

據了解，國票金控今日已發出董事會議程，預定6月23日開董事會，在多達15個討論事項中，國票金控副董事長的選舉案列入最後一個。一般預期，公股在15席董事中握有8席董事，加上耐斯集團共占有三分之二席次，即使其他民股不同意而訴諸表決，原本公股屬意出任副董事長的國票金前總經理陳冠舟，當天仍可望以至少二分之一或三分之二以上的多數獲選副董事長。

國票金控23日的董事會，有三大引人矚目之處，除了副董事長的選舉之外，還包括國票金董事長張兆順將在6月底提前掌國際票券董事長與原訂8月底屆滿的國際票券子公司任期提前二個月結束，以及兆豐金前任公關主任黃嘉玲轉戰國票金。

業界人士指出，兆豐金控前任公關主任黃嘉玲，將隨張兆順轉戰國票金，出任行政處協理。黃嘉玲在張兆順擔任兆豐金控董事長期間出任公關主任，預料未來將在對外事務上協助張兆順，而張兆順會否再延攬更多的子弟兵加入國票金，也引外界高度矚目。

另一個受矚目的議案，則是國票金控旗下最重要的子公司國際票券董事長及董事會任期提前展開。原本國際票券本屆董事會的任期是到8月底，但這次董事會將把本屆票券董事會的董事任期，包括前任國票金控董事長、現任國際票券董事長魏啟林的任期提前在6月底結束，張兆順也將從6月30日起出任國際票券董事長。業界認為，這應與7月份登場的票券公會理事長選舉有關，讓張兆順的任期能與理事長選舉無縫接軌。

頂著美國哥倫比亞大學畢業、倫敦政經學院碩士等名校光環的陳冠舟，雖然是國票金的民股耐斯集團出身，但出任副董事長也並非「空降部隊」，自從已逝的耐斯集團總裁陳哲芳十多年前投資國票金以來，陳冠舟已在國票金任職多年，包括在國票金近三年來擔任總經理之前，已擔任副總實際參與經營團隊多年，加上國票金的公司章程第20條，原本就有設置副董事長的空間。

面對國票金其他股東，包括人旺、台鋼對於陳冠舟出任副董事長的雜音，23日董事會對於副董事長的選舉，不僅放在討論事項的最後一案，而且還將經過「兩階段」完成，避免反對者有「見縫插針」的機會。

根據本報掌握的訊息，第一階段會先由董事會討論決議是否設置副董事長，根據國票金公司章程第20條第2項，讓公司在「必要時」得設副董事長一人，因此將針對設置副董的必要性作討論及決議；在第二階段，就會由各董事推舉其中一位董事來出任副董事長，陳冠舟屆時也將被推舉為副董事長。

國票金控在5月29日股東會當天下午召開的董事會只選任董事長，未同步選舉副董事長，但在時隔近一個月後，仍決定進行副董事長的選舉，據了解有兩大原因，一是公股本身的威信，避免失信於盟友而妨礙未來包括金融整併等更需要盟友支持的重要合作，且公股若因政治力干預而扭轉原先的決策也很難看；另一個原因則是國票金控設置副董事長，依公司章程規定於法有據，若不按照現行的規定走只會更奇怪，包括對於未來潛在的民股紛爭會更無力可管。