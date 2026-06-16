資金回流…國銀外幣存款衝16兆元

中央銀行將在周四召開理監事會議，除了央行會否升息，另一個受外界高度矚目的就是選擇性信用管制措施的鬆綁，而據知情人士透露，央行正在評估，是否對於有自住需求但卻遭受房市景氣下行衝擊的「換屋族」，採取管制措施鬆綁，方式很有可能是把18個月仍未順利賣出房屋的換屋族貸款成數，由原先的直接從8成降為6成，改成從8成降為7成。

2026-06-16 00:23