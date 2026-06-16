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七大壽險前五月新契約保費達4,397億元

經濟日報／ 記者戴玉翔黃于庭／台北報導

受惠台股頻創新高、投資型保單熱銷及分紅保單買氣延續，七大壽險今年前五月新契約保費收入（FYP）繳出亮眼成績。根據各公司公告數據統計，七大壽險前五月累計新契約保費收入達4,397.7億元，年增67.3%，其中國泰人壽以1,524.2億元排名第一。業者看好在投資型商品帶動下，全年新契約保費有望超越去年成績。

以單月表現觀察，七大壽險5月新契約保費收入合計891.8億元，較去年同期成長94.6%。其中國泰人壽以324.5億元居冠，年增233%；富邦人壽130.6億元排名第二，年增43.2%；凱基人壽114.6億元，年增126%；新光人壽105.1億元，年增14.6%；台灣人壽95億元，年增161.5%，為七壽險中成長幅度最為顯著的業者。

國泰人壽前五月新契約保費收入達1,524.2億元，年成長98%，不僅穩坐業界龍頭，更是唯一突破1,500億元大關的壽險公司。其成長主因是投資型保單熱銷，單月創造逾270億元新契約保費收入，年成長549%，A&H也較去年同期成長37%；累計新契約保費收入成長主因也是投資型保單貢獻最多，超過1,230億元，年成長203%。

富邦人壽前五月新契約保費收入703.9億元，年增31.4%。其中，分紅保單為該公司銷售主力，前五月新契約保費達377.9億元，年成長23.8%，占整體新契約保費收入約五成。

凱基人壽前五月新契約保費收入459.1億元，年增48%；新光人壽前五月新契約保費收入565.1億元，年增53.4%；台灣人壽前五月累計達563億元，年增率高達162.3%；南山人壽則超過355億元，但因投資型商品銷售衰退，導致整體新契約保費較去年同期下滑；三商美邦人壽（2867）前五月新契約保費收入226.8億元，年增38.2%，推估受惠於台股行情，帶動投資型商品需求升溫。

保費 富邦人壽 國泰人壽

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