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六壽險前五月獲利增30倍 南山賺逾297億元 EPS 2.02元

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
統計國內六大壽險公司累計前五月稅後純益已衝上1,524.89億元。圖／AI生成，非當事人，非新聞現場
統計國內六大壽險公司累計前五月稅後純益已衝上1,524.89億元。圖／AI生成，非當事人，非新聞現場

南山人壽昨（15）日公布，5月合併稅後純益達58.29億元，累計前五月合併稅後純益更達297.21億元，分別較去年同期成長447倍與8.5倍。統計國內六大壽險公司累計前五月稅後純益已衝上1,524.89億元，較去年同期成長逾30倍。

5月台股大漲，帶動壽險業大舉實現資本利得。南山人壽5月單月合併稅後純益達58.29億元，累計前五月合併稅後純益達297.21億元，年成長率高達853.82%，累計每股純益（EPS）來到2.02元。

南山人壽5月獲利表現亮眼主因在於掌握台股市場波段，積極實現資本利得，同時配合保險合約服務利潤（CSM）的穩定釋出與經常性收益貢獻，加上核心保險業務穩健成長，共同推升整體獲利動能。去年同期因美國總統川普祭出關稅衝擊，導致新台幣大幅升值，壽險業獲利基期較低，凸顯今年5月壽險獲利顯著成長。

其他壽險公司方面，國泰人壽5月稅後純益89.3億元，為單月獲利最高者，年成長逾19倍，累計前五月獲利達348.7億元，年成長逾116%；富邦人壽5月稅後純益78.2億元，較去年同期由虧轉盈，累計前五月稅後純益538.9億元，年成長超過240%。

新光人壽5月稅後純益24.6億元，累計前五月獲利176.4億元，皆由虧轉盈；凱基人壽5月稅後純益16.02億元，累計前五月獲利76.87億元，亦皆由虧轉盈；台灣人壽5月稅後純益2.83億元，累計前五月獲利86.81億元，較去年同期成長近五倍。若加計三商美邦人壽（2867）5月稅後純益26.2億元，累計前五月獲利59.9億元，合計七大壽險公司前五月獲利達1,584.79億元。

近期因地緣政治風險與國際金融情勢震盪，六大壽險積極提撥外匯價格變動準備金，以抵禦匯率波動風險，截至5月底，六大壽險外匯準備金餘額累計已超過5,468億元，單月增加至少116億元。其中，富邦人壽約1,520億元、國泰人壽亦累積逾1,286億元、南山人壽至少780億元起跳、新光人壽也有超過1,070億元、凱基人壽478.4億元，台灣人壽則約超過315億元。

壽險業 南山人壽 國泰人壽

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