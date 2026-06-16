海外資產、負債雙雙創高 台灣對外資產首破3.2兆美元

中央銀行昨（15）日公布「2025年底國際投資部位統計」，去年底台灣對外資產總額達3兆2,670億美元，較2024年底增加2,757.5億美元、年增9.2%，首度突破3.2兆美元，續創歷史新高。其中，對外證券投資占比最高，主要是國人持續增持國外有價證券，以及持有標的價格上揚。

在對外負債方面，2025年底達1兆9,173.6億美元，較2024年底大增4,383.8億美元、年增29.6%，對外負債總額同創新高。其中，外資來台證券投資餘額達1兆3,880.2億美元，較前一年增加4,017.5億美元，年增率高達40.7%，成為推升對外負債的主要來源。

央行經研處行務委員蔡美芬指出，外資去年實際上是淨減碼，但因持有台股存量龐大，在股價上漲的帶動下，持股市值增幅超過資金流出效果，進而推升對外負債總額創新高，也間接導致國際投資部位淨資產較2024年底下滑1,626.3億美元，達1兆3,496.4億美元。

蔡美芬表示，若觀察全球主要股市表現，2025年間台灣與南韓股市漲幅居前，其中台股電子類股表現尤為亮眼。統計顯示，2025年底電子類股指數較2024年底大漲35.55%，帶動外資持有台股部位市值大幅增加，成為台灣國際投資淨資產縮水的主因。

在全球排名方面，台灣以1兆3,496億美元國際投資部位淨資產續居全球第六大淨債權國，與2024年底相同，排名僅次於德國4兆3,221億元、中國大陸4兆713億元、日本3兆6,837億元、香港2兆5,064億元及挪威2兆1,109億元，並高於加拿大、瑞士、俄羅斯和新加坡等國；而美國則以27兆5,370億美元淨負債，持續位居全球最大淨負債國。