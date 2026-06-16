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美伊和談效應 台幣升5.4分

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

美國與伊朗昨（15）日上午傳出達成和平協議，激勵新台幣兌美元從一開盤的31.55元，升值到31.564元，隨著進口商買盤入場，最終以31.564元、升5.4分作收，台北與元太外匯市場成交金額為17.62億美元。匯銀人士指出，近期和平協議進度與台股走勢，將直接影響新台幣。

匯銀人士分析指出，昨天匯市一開盤隨即跳升，盤中一度升值9.3分，主要受到美伊將簽署和平協議的消息所帶動，台股大漲、國際美元走跌，不過，盤中隨著台幣匯價衝高，下方的進口商買盤隨即大舉進場拉抬美元，使得新台幣最終維持在31.55元至31.564元區間震盪，外資則有進有出。

展望後市，匯銀人士表示，上周台股從4.6萬點波段高位回檔至4.3萬點，導致新台幣承壓，顯示目前台幣匯率與台股走勢方向具有高度連動性。由於今年4月，市場也曾傳過一次和平協議消息，後續能否實質落地並帶動資金回流亞洲，仍須密切觀察。

觀察主要貨幣對美元當日升貶幅，受美伊和平協議帶動，非美貨幣普遍走升。韓元單日強升0.45%表現最顯著，歐元與新加坡幣也分別走高0.34%與0.26%；新台幣單日升幅0.17%，越南盾單日升值0.15%，日圓則維持平盤附近，小升0.11%，人民幣則僅微幅升值0.06%。

若從今年以來的匯率表現來看，國際美元整體仍維持偏強態勢，美元指數今年以來累計上漲1.21%，導致非美貨幣多數走貶。其中，韓元大貶4.53%、日圓貶值2.21%、歐元亦有1.12%的跌幅；相較之下，新台幣今年以來僅微幅貶值0.40%，在亞幣中表現相對抗跌。

台幣匯率 台北 伊朗

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