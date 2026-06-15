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台股漲勢催出逾30倍獲利 七大壽險前五月賺1584億元

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
5月份台股大漲近15%並再創新高，帶動壽險業大舉實現資本利得。聯合報系資料照片／記者黃仲明攝影
5月份台股大漲近15%並再創新高，帶動壽險業大舉實現資本利得。聯合報系資料照片／記者黃仲明攝影

5月份台股大漲近15%並再創新高，帶動壽險業大舉實現資本利得。南山人壽15日公布今年5月和累計前五月獲利情形，5月合併稅後純益達58.29億元，累計合併稅後純益達297.21億元，分別較去年同期成長447倍與8.5倍，統計國內六大壽險公司累計前五月稅後純益更衝上1,524.89億元，較去年同期成長逾30倍。

若加計三商美邦人壽5月稅後純益26.2億元，累計前五月獲利59.9億元，合計七大壽險公司前五月獲利達1,584.79億元。

南山人壽5月單月合併稅後純益達58.29億元，雖因5月整體台股漲勢與4月相比漲幅較小，導致單月獲利月減62.27%，但較去年同期大幅成長447倍，累計今年前五月合併稅後純益已達297.21億元，年成長率高達853.82%，累計每股盈餘（EPS）來到2.02元。

南山人壽5月份獲利表現亮眼主因在於投資團隊精準掌握市場波段，積極實現台股資本利得，同時配合保險合約服務利潤（CSM）的穩定釋出與經常性收益貢獻，加上核心保險業務穩健成長，共同推升整體獲利動能。

受惠台股5月大漲近15%創歷史新高，壽險公司積極實現部分資本利得，加上因去年同期川普祭出關稅衝擊，導致新台幣大幅升值，壽險業獲利基期較低，使得今年5月壽險獲利相較去年大幅成長。

除南山人壽表現優異外，其餘壽險同業5月也靠著資本市場反彈及實現資本利得繳出亮麗成績，國泰人壽5月稅後純益89.3億元，為單月獲利最高者，年成長逾19倍，累計前五月獲利達348.7億元，年成長逾116%；富邦人壽5月稅後純益78.2億元，較去年同期由虧轉盈，累計前五月稅後純益538.9億元，年成長超過240%，累計獲利穩居冠軍。

新光人壽5月稅後純益24.6億元，累計前五月獲利176.4億元，皆由虧轉盈；凱基人壽5月稅後純益16.02億元，累計前五月獲利76.87億元，亦皆由虧轉盈；台灣人壽5月稅後純益2.83億元，累計前五月獲利86.81億元，較去年同期成長近5倍。

近期因地緣政治風險與國際金融情勢震盪，為因應外匯市場波動對於壽險業者在海外投資資金可能造成的帳面損益影響，六大壽險靠著厚實的外匯價格變動準備金累積，可成功抵禦匯率波動風險，截至今年5月底，六大壽險外匯準備金餘額累計已超過5,468億元，單月增加至少116億元。

其中，富邦人壽約1,520億元、國泰人壽亦累積逾1,286億元、南山人壽至少780億元起跳、新光人壽也有超過1,070億元、凱基人壽478.4億元，台灣人壽則約超過315億元。

台股 壽險 南山人壽

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