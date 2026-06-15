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國銀外幣存款要衝16兆元大關了 企業為何狂囤美元？

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
台幣美元示意圖。 圖／AI生成
台幣美元示意圖。 圖／AI生成

金管會統計，4月底國銀外幣存款餘額達15兆9,521億元，續攀歷史高峰、直逼16兆元，月增2,686億元，前四月增加5,655億元，單月及累計增額均寫史上同期次高，顯示企業貨款與海外資金加速回流。

金管會指出，4月外幣存款大增，主要來自法人貨款、貨運及貿易收入入帳，加上投資款匯回及企業海外資金調度，共同推升外幣存款水位。

若排除匯率影響、改以美元計價，4月底外幣存款約5,040億美元，單月大增136億美元，顯示這波成長來自實質外幣資金流入轉強。

金融圈分析，4月外幣存款增加，主要有三項因素。首先，4月美伊戰事陷入僵局，地緣政治不確定性升高，企業避險需求增溫，帶動美元部位增加。

其次，AI供應鏈出口熱度延續，電子零組件及資通訊產業貨款陸續回流；第三，通膨壓力仍在，美國聯準會降息預期降溫，美元利率維持相對高檔，提升美元資產吸引力。

在避險與資金回流需求帶動下，企業持有外幣意願提高，也使外幣存款規模持續維持高水位。

外幣存款「兆元俱樂部」排名也再度洗牌。兆豐銀4月外幣存款增加428.5億元，以1.26兆元超越臺銀，躍居市場第三大，臺銀則以1.25兆元退居第四。

中信銀仍以1.677兆元穩居龍頭，單月大增1,107億元，並已連續四年稱霸；北富銀以1.28兆元排名第二，其後依序為兆豐銀、臺銀、玉山銀及第一銀行。

金管會 兆豐銀 臺銀 美元

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