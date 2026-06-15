快訊

白宮戰情室驚爆竊聽？對話細節「連國務卿飆粗口都曝光」 川普震怒了

可以出手了！威力彩頭獎30連摃 這日頭獎上看10.5億元

下半年連假曝光！度過暑期百日空窗 9月底「中秋+教師節」爽放4天

聽新聞
0:00 / 0:00

台股創高帶旺外資部位 台灣國際投資淨資產連兩年下滑

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
中央銀行15日公布2025年底國際投資部位統計，台灣對外資產與對外負債雙雙創下歷史新高。聯合報系資料照片／記者黃仲明攝影
中央銀行15日公布2025年底國際投資部位統計，台灣對外資產與對外負債雙雙創下歷史新高。聯合報系資料照片／記者黃仲明攝影

中央銀行15日公布2025年底國際投資部位統計，台灣對外資產與對外負債雙雙創下歷史新高，由於台股大漲帶動外資持股市值攀升，對外負債增幅29.6％明顯高於對外資產的增幅9.2%，其中又以電子類股為推升對外負債規模的關鍵，使國際投資淨資產降至1兆3,496.4億美元，年減10.8%，連續兩年下滑，不過台灣仍穩居全球第六大淨債權國。

央行統計顯示，2025年底台灣對外資產總額達3兆2,670億美元，較2024年底增加2,757.5億美元、年增9.2%，首度突破3.2兆美元，續創歷史新高。其中，以對外證券投資1兆5,290.6億美元占比最高，年增1,190.6億美元，增幅約8.4%；對外直接投資則達6,286.4億美元，年增576.1億美元，主要反映國人持續增持國外有價證券，加上持有標的價格上揚所致。

對外負債方面，2025年底達1兆9,173.6億美元，較2024年底大增4,383.8億美元、年增29.6%，增幅遠高於對外資產，對外負債總額同樣創下歷史新高。其中，外資來台證券投資餘額達1兆3,880.2億美元，較前一年增加4,017.5億美元，年增率高達40.7%，成為推升對外負債的主要來源。

央行經研處行務委員蔡美芬指出，2025年與2024年的情況相當類似，主要都是受到台股市值上揚影響，從國際收支統計來看，外資去年實際上呈現淨減碼，但因持有台股存量龐大，在股價上漲的帶動下，持股市值增加幅度超過資金流出效果，進而推升對外負債總額創新高，也間接導致國際投資部位淨資產較2024年底下滑1,626.3億美元，達1兆3,496.4億美元。

蔡美芬表示，若觀察全球主要股市表現，2025年間台灣與南韓股市漲幅居前，其中台股電子類股表現尤為亮眼。統計顯示，2025年底電子類股指數較2024年底大漲35.55%，帶動外資持有台股部位市值大幅增加，成為台灣國際投資淨資產縮水的主因。

蔡美芬指出，若以歷史紀錄來看，台灣國際投資部位淨資產最高點出現在2023年底，當時達1兆6,662億美元，隨後2024年及2025年連續兩年下滑，主要原因皆來自台股表現強勁，使外資持有台股市值增加速度超過央行、政府部門、銀行與國人的海外資產成長幅度。

在全球排名方面，台灣以1兆3,496億美元國際投資部位淨資產續居全球第六大淨債權國，與2024年底相同，排名僅次於德國4兆3,221億元、中國大陸4兆713億元、日本3兆6,837億元、香港2兆5,064億元及挪威2兆1,109億元，並高於加拿大、瑞士、俄羅斯和新加坡等國；而美國則以27兆5,370億美元淨負債，持續位居全球最大淨負債國。

中央銀行

延伸閱讀

台灣續居全球第6大淨債權國 台股大漲推升對外負債

資本市場熱絡 6大壽險5月獲利269億元

主動式ETF規模達7,716億元、今年成長近五倍 被動式ETF增幅52%

台積電巨額增資案拉抬 前五月對外投資年增134%

相關新聞

台股漲勢催出逾30倍獲利！七大壽險前五月賺1,584億元

5月份台股大漲近15%並再創新高，帶動壽險業大舉實現資本利得。南山人壽15日公布今年5月和累計前五月獲利情形，5月合併稅後純益達58.29億元，累計合併稅後純益達297.21億元，分別較去年同期成長447倍與8.5倍，統計國內六大壽險公司累計前五月稅後純益更衝上1,524.89億元，較去年同期成長逾30倍。

AI 投資停不下來！國銀外幣放款連四月擴張 後面還有大利多

AI熱潮從晶片廠燒向整條供應鏈。據央行統計，4月底國銀外幣放款餘額攀升到8,633.5億元，累計前四月暴增2,379億元，寫史上同期最大量。在AI、出口及企業赴美投資三大利多帶動下，今年外幣放款規模有望再締新猷。

國銀外幣存款要衝16兆元大關了 企業為何狂囤美元？

據金管會統計，4月底國銀外幣存款餘額達15兆9,521億元，續攀歷史高峰、直逼16兆元，月增2,686億元，前四月增加5,655億元，單月及累計增額均寫史上同期次高，顯示企業貨款與海外資金加速回流。

台股創高帶旺外資部位 台灣國際投資淨資產連兩年下滑

中央銀行15日公布2025年底國際投資部位統計，台灣對外資產與對外負債雙雙創下歷史新高，由於台股大漲帶動外資持股市值攀升，對外負債增幅29.6％明顯高於對外資產的增幅9.2%，其中又以電子類股為推升對外負債規模的關鍵，使國際投資淨資產降至1兆3,496.4億美元，年減10.8%，連續兩年下滑，不過台灣仍穩居全球第六大淨債權國。

五大發卡行前五月刷卡金額破1.5兆元 續創歷史同期新高

股市持續上漲，加上銀行針對母親節和海外旅遊布局推出相關優惠，刺激民眾消費意願，國內五大信用卡發卡銀行5月及累計前五月刷卡簽帳金額持續成長，雙雙創下歷年同期新高！五大發卡行5月單月簽帳金額合計3,042.84億元，累計前五月簽帳金額合計為1兆5,114.06億元，皆較去年同期達雙位數成長。

投資型熱賣！七大壽險前五月新契約保費衝4397.7億元 年增近七成

受惠台股頻創新高、投資型保單熱銷及分紅保單買氣延續，七大壽險今年前五月新契約保費收入（FYP）繳出亮眼成績。根據各公司公告數據統計，七大壽險前五月累計新契約保費收入達4,397.7億元，年增67.3%，其中國泰人壽以1,524.2億元排名第一。業者看好在投資型商品帶動下，全年新契約保費有望超越去年成績。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。