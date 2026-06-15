台股創高帶旺外資部位 台灣國際投資淨資產連兩年下滑

中央銀行15日公布2025年底國際投資部位統計，台灣對外資產與對外負債雙雙創下歷史新高，由於台股大漲帶動外資持股市值攀升，對外負債增幅29.6％明顯高於對外資產的增幅9.2%，其中又以電子類股為推升對外負債規模的關鍵，使國際投資淨資產降至1兆3,496.4億美元，年減10.8%，連續兩年下滑，不過台灣仍穩居全球第六大淨債權國。

央行統計顯示，2025年底台灣對外資產總額達3兆2,670億美元，較2024年底增加2,757.5億美元、年增9.2%，首度突破3.2兆美元，續創歷史新高。其中，以對外證券投資1兆5,290.6億美元占比最高，年增1,190.6億美元，增幅約8.4%；對外直接投資則達6,286.4億美元，年增576.1億美元，主要反映國人持續增持國外有價證券，加上持有標的價格上揚所致。

對外負債方面，2025年底達1兆9,173.6億美元，較2024年底大增4,383.8億美元、年增29.6%，增幅遠高於對外資產，對外負債總額同樣創下歷史新高。其中，外資來台證券投資餘額達1兆3,880.2億美元，較前一年增加4,017.5億美元，年增率高達40.7%，成為推升對外負債的主要來源。

央行經研處行務委員蔡美芬指出，2025年與2024年的情況相當類似，主要都是受到台股市值上揚影響，從國際收支統計來看，外資去年實際上呈現淨減碼，但因持有台股存量龐大，在股價上漲的帶動下，持股市值增加幅度超過資金流出效果，進而推升對外負債總額創新高，也間接導致國際投資部位淨資產較2024年底下滑1,626.3億美元，達1兆3,496.4億美元。

蔡美芬表示，若觀察全球主要股市表現，2025年間台灣與南韓股市漲幅居前，其中台股電子類股表現尤為亮眼。統計顯示，2025年底電子類股指數較2024年底大漲35.55%，帶動外資持有台股部位市值大幅增加，成為台灣國際投資淨資產縮水的主因。

蔡美芬指出，若以歷史紀錄來看，台灣國際投資部位淨資產最高點出現在2023年底，當時達1兆6,662億美元，隨後2024年及2025年連續兩年下滑，主要原因皆來自台股表現強勁，使外資持有台股市值增加速度超過央行、政府部門、銀行與國人的海外資產成長幅度。

在全球排名方面，台灣以1兆3,496億美元國際投資部位淨資產續居全球第六大淨債權國，與2024年底相同，排名僅次於德國4兆3,221億元、中國大陸4兆713億元、日本3兆6,837億元、香港2兆5,064億元及挪威2兆1,109億元，並高於加拿大、瑞士、俄羅斯和新加坡等國；而美國則以27兆5,370億美元淨負債，持續位居全球最大淨負債國。