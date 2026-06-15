五大發卡行前五月刷卡金額破1.5兆元 續創歷史同期新高

股市持續上漲，加上銀行針對母親節和海外旅遊布局推出相關優惠，刺激民眾消費意願，國內五大信用卡發卡銀行5月及累計前五月刷卡簽帳金額持續成長，雙雙創下歷年同期新高！五大發卡行5月單月簽帳金額合計3,042.84億元，累計前五月簽帳金額合計為1兆5,114.06億元，皆較去年同期達雙位數成長。

從個別銀行表現來看，中國信託以5月簽帳金額802.72億元居冠，國泰世華727.62億元居次，玉山銀行530.38億元排名第三，台北富邦銀行515.38億元，以及台新銀行466.74億元則分別位居第四、五名。觀察累計前五月簽帳金額，中信銀以3,995.16億元穩居市場龍頭，國泰世華銀3,675.92億元居次，北富銀2,588.47億元、玉山銀2,526.02億元及台新銀2,328.49億元分列三至五名。

進一步觀察刷卡消費情形，今年刷卡成長主要受惠於旅遊、日常消費及數位支付三大動能。中信銀單月和累計刷卡簽帳金額都較去年同期成長兩成以上，主要由旅遊、餐飲、量販與海外消費需求持續挹注成長。

國泰世華銀行表示，民眾提前規劃暑期旅遊，加上購物與餐飲需求增加，帶動5月簽帳金額年增15%；前五月累計簽帳金額達3,675.92億元，較去年同期增加逾480億元，消費結構也顯示，海外旅遊及日常生活支出已成為主要成長來源，反映消費模式逐漸轉向重視體驗與生活品質。

玉山銀行則指出，5月單月簽帳金額達年增12.9%，達530.38億元創下歷年同期新高；前五月累計簽帳金額年增11.4%，成長動能主要來自旅遊、行動支付及海外實體消費，其中母親節檔期也帶動百貨通路表現穩健，海外消費亦隨旅遊升溫而持續擴大。

北富銀分析，5月刷卡簽帳金額達515.38億元，年增6%、月增1%，累計前五月突破2,500億元，同創歷年同期新高，其中又以旅遊及量販通路為主要成長來源，相關消費占比接近四成。

台新銀行則表示，5月單月刷卡金額466.74億元，保費、百貨及海外消費成長顯著，累計前五月簽帳金額創歷年新高，年增率達17.1%，主要適逢母親節檔期，餐飲、百貨等消費受客戶青睞。

隨著AI題材推升股市表現及民眾財富效果發酵，銀行業者觀察，下半年刷卡動能仍將集中在海外旅遊、跨境消費、數位支付及大型購物檔期等領域，尤其618網購檔期、暑假旅遊旺季、百貨周年慶等促銷活動，可望持續支撐信用卡簽帳成長。