4月底國銀外幣存款餘額達15.9兆 續創歷史新高

中央銀行15日公布2025年底國際投資部位統計，台灣對外資產與對外負債雙雙創下歷史新高，由於台股大漲帶動外資持股市值攀升，對外負債增幅29.6％明顯高於對外資產的增幅9.2%，其中又以電子類股為推升對外負債規模的關鍵，使國際投資淨資產降至1兆3,496.4億美元，年減10.8%，連續兩年下滑，不過台灣仍穩居全球第六大淨債權國。

2026-06-15 21:41