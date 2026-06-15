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4月底國銀外幣存款餘額達15.9兆 續創歷史新高
金管會統計顯示，本國銀行外幣存款4月底餘額達新台幣15兆9521億元，續創歷史新高，月增2686億元。金管會表示，主要是法人客戶貨款等入帳，加上收回國外投資款等因素帶動。
金管會表示，截至4月底，本國銀行外幣存款餘額為15兆9521億元，續創歷史新高，較3月底增加2686億元或1.7%，主因為法人客戶營收（如貨款、貨運收入、商仲貿易服務收入等）入帳、收回國外投資款、資金調度需要等因素影響。
如果剔除匯率因素，直接用4月底美元匯率31.648換算，4月底外幣存款為5040億美元，也較3月底增加136億美元。
根據金管會資料，今年4月底國銀外幣存款的「兆元俱樂部」依然是6家業者，依序為中信銀新台幣1.67兆元、北富銀1.28兆元、兆豐銀近1.26兆元、台銀1.25兆元、玉山銀1.24兆元與一銀1.18兆元。
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