投資型熱賣！七大壽險前五月新契約保費衝4397億元 年增近七成

受惠台股頻創新高、投資型保單熱銷及分紅保單買氣延續，七大壽險今年前五月新契約保費收入（FYP）繳出亮眼成績。根據各公司公告數據統計，七大壽險前五月累計新契約保費收入達4,397.7億元，年增67.3%，其中國泰人壽以1,524.2億元排名第一。業者看好在投資型商品帶動下，全年新契約保費有望超越去年成績。

以單月表現觀察，七大壽險5月新契約保費收入合計891.8億元，較去年同期成長94.6%。其中國泰人壽以324.5億元居冠，年增233%；富邦人壽130.6億元排名第二，年增43.2%；凱基人壽114.6億元，年增126%；新光人壽105.1億元，年增14.6%；台灣人壽95億元，年增161.5%，為七壽險中成長幅度最為顯著的業者。

國泰人壽前五月新契約保費收入達1,524.2億元，年成長98%，不僅穩坐業界龍頭，更是唯一突破1,500億元大關的壽險公司。其成長主因是投資型保單熱銷，單月創造逾270億元新契約保費收入，年成長549%，A&H也較去年同期成長37%；累計新契約保費收入成長主因也是投資型保單貢獻最多，超過1,230億元，年成長203%。

富邦人壽前五月新契約保費收入703.9億元，年增31.4%。其中，分紅保單為該公司銷售主力，前五月新契約保費達377.9億元，年成長23.8%，占整體新契約保費收入約五成。

凱基人壽前五月新契約保費收入459.1億元，年增48%，主要受惠於外幣、分紅及投資型市場成長且熱銷，該公司投資型商品銷售成績亮眼，前五月新契約保費收入達226.3億，年成長315%。

新光人壽前五月新契約保費收入565.1億元，年增53.4%；台灣人壽前五月累計達563億元，年增率高達162.3%；南山人壽則超過355億元，但因投資型商品銷售衰退，導致整體新契約保費較去年同期下滑。

三商美邦人壽前五月新契約保費收入226.8億元，年增38.2%，該公司5月新契約保費創下佳績，原因在於投資型保險大幅成長，保費較去年同期增加約100%，推估受惠於台股行情，帶動投資型商品需求升溫。

壽險業者分析，今年前五月新契約保費成長主要來自投資型商品挹注，在股市多頭行情及投資氛圍熱絡帶動下，民眾資金持續流向投資型保單。展望下半年，若全球金融市場未出現重大變數，投資型保單、分紅保單及利變型商品三大主力產品可望持續支撐新契約保費成長，全年新契約保費有望超越去年成績。