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避險需求升溫 5月人民幣存款餘額續寫逾12年半新低

中央社／ 台北15日電

中央銀行今天公布5月國銀辦理人民幣業務概況，由於中東緊張局勢升溫，廠商基於避險考量，資金轉而投向美元，5月國銀人民幣存款餘額連2降，下滑至人民幣1046.81億元，改寫逾12年半新低紀錄，也面臨千億大關保衛戰。

央行統計國銀辦理人民幣業務概況，截至5月底，外匯指定銀行（DBU）人民幣存款餘額續跌至807.77億元，月減10.44億元，國際金融業務分行（OBU）也減少10.63億元，降至239.04億元；國銀人民幣存款餘額合計為1046.81億元，為102年10月以來的新低。

央行官員說明，5月DBU存款餘額續降，除了廠商支付貨款，「主要還是中東戰事關係」。

央行官員指出，4月、5月中東地緣政治緊張局勢持續，美伊談判陷入僵局，避險情緒升溫，加上美國通膨有上揚趨勢，市場預期美國聯準會將延後降息，甚至有投資人押注升息可能，因而推升美元指數轉強；在此情境下，若廠商預期美元指數走揚，又因避險考量而有美元需求，便會選擇調整部位、轉進美元。

展望後市，調停美伊衝突的巴基斯坦宣布達成和平協議的消息，獲得雙方證實，並預計19日在瑞士舉行簽署儀式，不過央行官員指出，廠商進行避險、資金配置的操作，不會短期快速變動，加上中東戰事發展仍得密切關注，目前尚難判斷6月人民幣存款餘額走向。

央行今天同步提供最新人民幣專案利率，1個月期以永豐銀行4.2%最佳，3個月期為中信銀行的1.3%，6個月為永豐銀行的1.3%，1年期是陽信銀行的1.2%。

央行官員指出，考量經濟情勢，市場普遍認為聯準會短期不會降息，而美元利率相對人民幣具有優勢，這也會影響廠商資金配置的考量；從近幾個月數據觀察，在地緣政治風險升溫期間，廠商資金轉向美元避險的趨勢相當明顯。

央行 中央銀行 人民幣

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