資本市場熱絡 6大壽險5月獲利269億元

AI題材延續下，台股5月大漲5806.31點，市場熱絡下帶動金融資產評價走揚，推升6大壽險今年5月合計獲利達新台幣269.24億元，相較去年同期由虧轉盈，累計今年前5月獲利上看1524.89億元，年成長3046%。

去年前5月美國關稅政策引發資本市場震盪，加上新台幣強烈升值，6大壽險去年5月合計虧損348.91億元。不過，今年壽險業搭上資本市場順風車，3月雖一度因美伊戰爭導致獲利相對收斂，不過，4月起全球金融市場持續走揚，帶動6大壽險今年前5月獲利達1524.89億元，年成長達3046%。

股市屢創新高下，壽險業積極實現股票資本利得，如果加計FVOCI（透過其他綜合損益按公允價值衡量）股票處分損益，富邦人壽前5月調整後獲利為1234.6億元，國泰人壽壽累計前5月調整後獲利突破1000億元，凱基人壽前5月調整後獲利也達373.9億元。

富邦人壽5月稅後淨利78.2億元，累計前5月稅後淨利538.9億元，年成長240%。除了保險合約服務邊際（CSM）攤銷及經常性投資收入貢獻外，受惠台股加權指數5月漲幅近15%並再創新高，持續實現部分資本利得。富邦人壽個體累計前5月初年度保費（FYP）達704億元，年增31%，並持續聚焦保障型及分期繳商品銷售。截至5月底，富邦人壽外匯價格變動準備金餘額逾1500億元。

國泰人壽5月稅後淨利89.3億元，累計獲利348.7億元，年增116%。國壽表示，單月主要受惠資本市場反彈，金融資產評價回升，加上CSM的穩定攤銷、經常性收益挹注。5月FYP與初年度等價保費（FYPE）分別為324億元及60億元，維持成長態勢，健康及意外險FYP月增2%，投資型商品FYP月增36%。截至5月底，國壽外匯價格變動準備金餘額逾1280億元。

南山人壽表示，5月自結獲利58.29億元，主要反映CSM穩定攤銷與經常性收益貢獻，且掌握市場波段實現資本利得，累計前5月自結獲利約297.21億元，年成長853％。南山人壽指出，5月以理財型、高保障型商品及投資型年金為銷售主力，並聚焦銷售高價值保險商品，有助累積CSM。

新光人壽5月稅後淨利24.6億元，累計稅後淨利176.4億元，跟去年同期相比由虧轉盈。受惠CSM穩定釋放與經常性投資收益，新壽未來以提高經常性收益為核心目標，並深化資產負債匹配與資金調度彈性。5月大盤持續走升，適時實現FVOCI股票資本利得，持續貢獻未分配盈餘；保險業務動能方面，前5月FYP達565億元，年成長53%。

台灣人壽5月受債券殖利率上升影響，單月稅後獲利2.83億元，累計稅後獲利86.81億元，年成長41%。台壽表示，獲利主要來自過往累積CSM攤銷、基金評價利益，以及投資型保單以國際財務報導準則第15號重新衡量的影響。保險業務在分紅及投資型保單帶動下，累計新契約保費達563億元，年增160%。

凱基人壽5月稅後獲利16.02億元，累計獲利76.87億元，跟去年同期相比由虧轉盈。凱基人壽累計前5月新契約保費收入達459億元，較去年同期成長48%。其中，傳統型外幣保單及投資型商品仍為銷售主力，前5月業績分別較去年同期成長43%及315%。截至5月底，凱基人壽外匯價格變動準備金餘額480億元。

保險業2026年起接軌國際財務報導準則第17號保險合約（IFRS 17），賣出1張保單的可實現利潤視為CSM，CSM會逐步釋出進入當期損益，CSM因此成為衡量保險公司中長期獲利能力的重要指標。