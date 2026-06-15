波段實現台股獲利！南山人壽前五月獲利297.21億元

南山人壽15日公布今年5月份自結營運報告，5月單月合併稅後純益達58.29億元，月減62.27%、年成長447倍，累計今年前五月合併稅後純益已達297.21億元，年成長逾853%，累計每股盈餘（EPS）來到2.02元，主要反映保險合約服務利潤穩定攤銷及經常性收益貢獻，且掌握市場波段實現資本利得，同時有CSM釋放挹注、核心業務穩健成長貢獻。

在新契約保費收入（FYP）表現方面，南山人壽5月份新契約保費收入為74.40億元，較去年同期顯著成長9%，以理財型、高保障型商品及投資型年金為銷售主力，並聚焦銷售高價值保險商品，有助累積CSM；加上持續推出符合國人醫療照護需求商品，整體醫療險商品動能穩健。

南山人壽以「永續健康領航者」為願景，致力將保險從風險保障延伸至日常健康管理。目前架上共有41張外溢商品，協助保戶健康促進、提升對健康管理的重視。累計2026年前五月，南山人壽外溢保單的新契約件數逾20萬件，新契約保費較去年同期成長39%，以「南山人壽精選傷病定期保險（2）」與「南山人壽實健溢百住院醫療終身保險」為最熱賣的商品；此外，因應超高齡社會來臨，南山人壽積極布局兼顧保障健康（如醫療與長期照護）及財務安全（如退休還本）的多元商品，協助保戶迎向高齡與百歲人生。