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櫃買中心陪孩子從生活中學理財 懂永續、防詐騙

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
櫃買中心前進新北瑞芳鼻頭國民小學，舉辦「國小版金融理財及永續教育分齡教案」互動課程。櫃買中心／提供
櫃買中心前進新北瑞芳鼻頭國民小學，舉辦「國小版金融理財及永續教育分齡教案」互動課程。櫃買中心／提供

在數位資訊引領的時代，金融素養已成為孩子不可或缺的未來生存力。櫃買中心（Taipei Exchange）長期致力於建構多元完整的核心市場、扶植創新企業，並積極推動ESG永續發展。為踐行永續責任，櫃買中心特別推出專為國小中、高年級學童量身打造的「國小版金融理財及永續教育分齡教案」，日前深入新北、桃園、苗栗及屏東等偏遠地區學校舉辦四場互動課程，帶領逾百位學童化身小小冒險家，透過寓教於樂的方式，讓孩子們在歡笑中建立正確的財商素養與防禦力。

6月12日櫃買中心特別南下到國立屏東大學附設實驗國民小學，舉辦這場專為五、六年級學童設計的理財冒險。課程中孩子們目不轉睛地投入決策遊戲，拋開以往對金融的生硬印象，在歡笑與驚呼聲中，孩子們充分了解到「投資不是穩賺不賠」，賺錢的背後一定藏著風險，以後做決定要更小心的概念。

櫃買中心表示，這套教案打破了過去傳統、生硬的單向講授方式，改由透過系統化的「情境式體驗」與「遊戲互動設計」，涵蓋「消費、儲蓄、投資與風險、金融工具、ESG與永續投資、金融防詐騙」等六大主題，全方位培養孩子的財商素養。例如引入「儲蓄」的概念，引導孩子們從小養成計畫性消費的習慣，學會「延遲享樂」，理解累積財富的本質，也讓孩子們了解到，人生除了主動儲蓄，亦可能面臨突如其來的風險，唯有提早做好風險分散與資產防護，才能真正守住財富。

櫃買中心強調，金融教育不是「長大後再學」的事，而是數位時代的必修課。這一系列充滿互動的課程，用最貼近生活的方式，陪伴孩子們學理財、懂永續、防詐騙。未來，櫃買中心將持續推動多元的金融知識普及活動，為台灣的下一代奠定翻轉未來的財富智慧與防禦力，帶領孩子們安全、自信地航向未來。

櫃買中心 苗栗 新北

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